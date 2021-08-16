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Чому Україна привезла з Олімпіади "мало золота": міністр розібрав окремі випадки

Понеділок, 16 серпня 2021, 11:47
Чому Україна привезла з Олімпіади мало золота: міністр розібрав окремі випадки
Вадим Гутцайт. Фото Ельдара Сарахмана, УП

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт закликає оцінювати здобутки української збірної на Олімпіаді – 2020 з точки зору кожного окремого випадку.

Джерело: Гутцайт в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: Багато міжнародних організацій, типу Gracenote, прогнозували Україні 6-8 золотих медалей. УП поцікавилася в міністра, чого не вистачило нашим спортсменам, щоб досягти цих результатів.

Пряма мова: "Ну це ж Олімпійські ігри… 

Ну от, наприклад, ви ж бачили бій Хижняка. Ну як можна оцінити бій, в якому він був на голову сильніший за суперника? А хто міг сказати, що Ольга Харлан приїде і в першому поєдинку програє? Вона ще ж за пів року до Олімпіади готувалась, не спала, але зрештою перегоріла. У тієї ж Дар’ї Білодід був точно не найкращий день у її житті. Тому, коли говорять про 6 золотих, то треба згадувати кожен окремий випадок".

Деталі: Згадала УП також і випадок, коли український важкоатлет Антон Плєсной, який здобув бронзу для Грузії, казав, що в Україні не створюють хороших умов для спортсменів.

Гутцайт зазначив, що в нього є питання до деяких федерацій, де немає уваги до спортсменів, немає розуміння спортсменів.

За його словами, міністерство не могло допомогти і важкоатлету-чемпіону Дмитрові Чумаку, коли його фактично не допустили до Олімпіади, так і не довівши, що він використовував допінг. Мовляв, це сфера впливу лише федерації

Пряма мова: "У мене є питання до багатьох федерацій. Я запросив на наступний тиждень керівництво тих федерацій, які не здобули медалей. Ми будемо з ними і головними тренерами обговорювати проблеми. Я буду говорити, що мене не влаштовує, що потрібно змінити. 

Тому що вони кожен рік нам надають свої плани і отримують кошти. Тобто держава вам надає базу, гроші, закуповує обладнання – готуйтесь. А потім, коли жоден чоловік не їде на Олімпіаду (у важкій атлетиці – УП), а тільки дві дівчини… Ну, мене це не влаштовує".

Що передувало: На Іграх ХХХІІ Олімпіади, які тривали на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня українські спортсмени здобули 19 медалей.

153 спортсмена, які вийшли на старт, вибороли 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових для України. Ще 23 українця зупинились буквально в кроці від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях.

Українська правда

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Теми: ОлімпіадаспортКабінет міністрів
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