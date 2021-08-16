Почему Украина привезла с Олимпиады "мало золота": министр разобрал отдельные случаи

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт призывает оценивать достижения украинской сборной на Олимпиаде - 2020 с точки зрения каждого отдельного случая.

Источник: Гутцайт в интервью "Украинской правде"

Детали: Многие международные организации, типа Gracenote, прогнозировали Украине 6-8 золотых медалей. УП поинтересовалась у министра, чего не хватило нашим спортсменам, чтобы достичь этих результатов.

Прямая речь: "Ну это же Олимпийские игры ...

Ну вот, например, вы же видели бой Хижняка. Ну как можно оценить бой, в котором он был на голову сильнее соперника? А кто мог сказать, что Ольга Харлан приедет и в первом же поединке проиграет? Она ведь еще за полгода к Олимпиаде готовилась, не спала, но в итоге перегорела. У той же Дарьи Билодид был точно не лучший день в ее жизни. Поэтому, когда говорят о 6 золотых, то надо вспоминать каждый отдельный случай".

Детали: Вспомнила УП также и случай, когда украинский тяжеловес Антон Плесной, завоевавший бронзу для Грузии, говорил, что в Украине не создают хороших условий для спортсменов.

Гутцайт отметил, что у него есть вопросы к некоторым федераций, где нет внимания к спортсменам, нет понимания спортсменов.

По его словам, министерство не могло помочь и тяжеловесу-чемпиону Дмитрию Чумаку, когда его фактически не допустили к Олимпиаде, так и не доказав, что он использовал допинг. Мол, это сфера влияния только федерации.

Прямая речь: "У меня вопрос ко многим федераций. Я пригласил на следующую неделю руководство тех федераций, которые не получили медалей. Мы будем с ними и главными тренерами обсуждать проблемы. Я буду говорить, что меня не устраивает, что нужно изменить.

Потому что они каждый год нам дают свои планы и получают деньги. То есть государство вам предоставляет базу, деньги, закупает оборудование - готовьтесь. А потом, когда ни один человек не едет на Олимпиаду (в тяжелой атлетике - УП), а только две девушки ... Ну, меня это не устраивает".

Что предшествовало: На Играх ХХХІ Олимпиады, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа украинские спортсмены завоевали 19 медалей.

153 спортсмена, которые вышли на старт, завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых для Украины. Еще 23 украинцев остановились буквально в шаге от пьедестала, заняв 4-6 места в финальных соревнованиях.