Джонсон хоче скликати віртуальну зустріч G7 через Афганістан

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном ситуацію в Афганістані і повідомив, що планує скликати віртуальну зустріч лідерів країн "Великої сімки" з цього приводу.

Джерело: сайт британського уряду

Детал: Джонсон хотів би у найближчі дні.обговорити ситуацію в Афганістані з G7 (США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Канада).

Британський прем'єр наголосив на необхідності об’єднання міжнародного співтовариства та прийняття єдиного підходу до Афганістану як з точки зору визнання будь-якого майбутнього уряду, так і у роботі щодо запобігання гуманітарній кризі та кризі біженців.

Обидва лідери висловилися за спільну роботу над довгостроковим майбутнім Афганістану та необхідність зараз допомогти своїм громадянам та іншим людям потрапити в безпеку.

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