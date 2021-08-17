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Джонсон хоче скликати віртуальну зустріч G7 через Афганістан

Вівторок, 17 серпня 2021, 09:52
Джонсон хоче скликати віртуальну зустріч G7 через Афганістан

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном ситуацію в Афганістані і повідомив, що планує скликати віртуальну зустріч лідерів країн "Великої сімки" з цього приводу.

Джерело: сайт британського уряду

Детал: Джонсон хотів би у найближчі дні.обговорити ситуацію в Афганістані з G7 (США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія,  Японія та Канада).

Британський прем'єр наголосив на необхідності об’єднання міжнародного співтовариства та прийняття єдиного підходу до Афганістану як з точки зору визнання будь-якого майбутнього уряду, так і у роботі щодо запобігання гуманітарній кризі та кризі біженців.

Обидва лідери висловилися за спільну роботу над довгостроковим майбутнім Афганістану та необхідність зараз допомогти своїм громадянам та іншим людям потрапити в безпеку.

Передісторія:

  • На тлі виведення військ США з Афганістану таліби захопили декілька провінційних центрів і зрештою увійшли до столиці Кабулу. У Талібані заявили, що "війна в Афганістані закінчилася" і закликали міжнародне співтовариство до мирних відносин.
  • У Кабулі люди проривалися до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом "Талібан".
  • Великі авіакомпанії почали уникати повітряного простору Афганістану, серед них і "Міжнародні авіалінії України". 
  • У Кабулі лишилися лише три посольства: Росії. Китаю та Пакистану. 
  • Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ Гайко Маас визнали, що помилилися у своїх оцінках щодо розвитку подій в Афганістані.
  • Президент США Джо Байден визнав, що США зробили багато помилок в Афганістані, але назвав правильним рішення вивести американські війська з території країни.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: АфганістанВелика БританіяФранціяG7біженці
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