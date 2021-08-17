Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Джонсон хоче скликати віртуальну зустріч G7 через Афганістан

Вівторок, 17 серпня 2021, 09:52

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном ситуацію в Афганістані і повідомив, що планує скликати віртуальну зустріч лідерів країн "Великої сімки" з цього приводу.

Джерело: сайт британського уряду

Детал: Джонсон хотів би у найближчі дні.обговорити ситуацію в Афганістані з G7 (США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія,  Японія та Канада).

Британський прем'єр наголосив на необхідності об’єднання міжнародного співтовариства та прийняття єдиного підходу до Афганістану як з точки зору визнання будь-якого майбутнього уряду, так і у роботі щодо запобігання гуманітарній кризі та кризі біженців.

Обидва лідери висловилися за спільну роботу над довгостроковим майбутнім Афганістану та необхідність зараз допомогти своїм громадянам та іншим людям потрапити в безпеку.

Передісторія:

  • На тлі виведення військ США з Афганістану таліби захопили декілька провінційних центрів і зрештою увійшли до столиці Кабулу. У Талібані заявили, що "війна в Афганістані закінчилася" і закликали міжнародне співтовариство до мирних відносин.
  • У Кабулі люди проривалися до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом "Талібан".
  • Великі авіакомпанії почали уникати повітряного простору Афганістану, серед них і "Міжнародні авіалінії України". 
  • У Кабулі лишилися лише три посольства: Росії. Китаю та Пакистану. 
  • Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ Гайко Маас визнали, що помилилися у своїх оцінках щодо розвитку подій в Афганістані.
  • Президент США Джо Байден визнав, що США зробили багато помилок в Афганістані, але назвав правильним рішення вивести американські війська з території країни.

Олена Рощенко, УП
Теми: АфганістанВелика БританіяФранціяG7біженці


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Президент Німеччини назвав кадри з аеропорту Кабула ганьбою для Заходу

фото, відеоНацкорпус поламав декорації "радянщини" на Алеї Небесної Сотні 

В Афганістані застрягли 12 українських військових

фотоНа Алеї Небесної Сотні напроти портретів загиблих встановили інсталяцію для зйомок. Приїхав Кличко

Разумков: Олігархів в РНБО поки що немає, але не хочеться, щоб з'явилися

відеоПід Москвою розбився новітній військово-транспортний літак

Усі новини...
Афганістан
У Кабулі залишились тільки три посольства: Росії, Китаю і Пакистану
Макрон направляє в Афганістан два військові літаки і сили спецназу
За один політ вантажний літак США евакуював 640 біженців з Кабулу
Останні новини
19:03
Музей Майдану "перевів стрілки" на КМДА: мали погодити скандальну інсталяцію
18:37
Кулеба: 153 українці звернулися по допомогу в евакуації з Афганістану
18:31
Ринок землі: кількість угод наблизилась до 7,5 тисяч
18:05
Бойовики поранили українського військового
18:01
МОЗ: понад 80% померлих від COVID-19 в Україні – це люди старші 60 років
18:00
Гривня стрімко зміцніла до євро на закритті міжбанку
17:55
Справа Шеремета: Антоненку та Дугарь продовжили запобіжні заходи
17:54
Провал політичних лідерів Афганістану призвів до трагедії - генсек НАТО
17:44
Міненерго збільшило план накопичення вугілля на ТЕС до 3 мільйонів тонн
17:41
У МОН назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників 2021 року
Усі новини...