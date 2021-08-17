Джонсон хоче скликати віртуальну зустріч G7 через Афганістан
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном ситуацію в Афганістані і повідомив, що планує скликати віртуальну зустріч лідерів країн "Великої сімки" з цього приводу.
Джерело: сайт британського уряду
Детал: Джонсон хотів би у найближчі дні.обговорити ситуацію в Афганістані з G7 (США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Канада).
Британський прем'єр наголосив на необхідності об’єднання міжнародного співтовариства та прийняття єдиного підходу до Афганістану як з точки зору визнання будь-якого майбутнього уряду, так і у роботі щодо запобігання гуманітарній кризі та кризі біженців.
Обидва лідери висловилися за спільну роботу над довгостроковим майбутнім Афганістану та необхідність зараз допомогти своїм громадянам та іншим людям потрапити в безпеку.
Передісторія:
- На тлі виведення військ США з Афганістану таліби захопили декілька провінційних центрів і зрештою увійшли до столиці Кабулу. У Талібані заявили, що "війна в Афганістані закінчилася" і закликали міжнародне співтовариство до мирних відносин.
- У Кабулі люди проривалися до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом "Талібан".
- Великі авіакомпанії почали уникати повітряного простору Афганістану, серед них і "Міжнародні авіалінії України".
- У Кабулі лишилися лише три посольства: Росії. Китаю та Пакистану.
- Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ Гайко Маас визнали, що помилилися у своїх оцінках щодо розвитку подій в Афганістані.
- Президент США Джо Байден визнав, що США зробили багато помилок в Афганістані, але назвав правильним рішення вивести американські війська з території країни.