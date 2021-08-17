Джонсон хочет созвать виртуальную встречу G7 из-за Афганистана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макрона ситуацию в Афганистане и сообщил, что планирует созвать виртуальную встречу лидеров стран "Большой семерки" по этому поводу.

Источник: сайт британского правительства

Детали: Джонсон хотел бы в ближайшие дни.обсудить ситуацию в Афганистане с G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада).

Британский премьер отметил необходимость объединения международного сообщества и принятия единого подхода к Афганистану как с точки зрения признания какого-либо будущего правительства, так и в работе по предотвращению гуманитарного кризиса и кризиса беженцев.

Оба лидера высказались за совместную работу над долгосрочным будущим Афганистана и необходимость сейчас помочь своим гражданам и другим людям оказаться в безопасности.

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