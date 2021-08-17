Джонсон хочет созвать виртуальную встречу G7 из-за Афганистана
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макрона ситуацию в Афганистане и сообщил, что планирует созвать виртуальную встречу лидеров стран "Большой семерки" по этому поводу.
Источник: сайт британского правительства
Детали: Джонсон хотел бы в ближайшие дни.обсудить ситуацию в Афганистане с G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада).
Британский премьер отметил необходимость объединения международного сообщества и принятия единого подхода к Афганистану как с точки зрения признания какого-либо будущего правительства, так и в работе по предотвращению гуманитарного кризиса и кризиса беженцев.
Оба лидера высказались за совместную работу над долгосрочным будущим Афганистана и необходимость сейчас помочь своим гражданам и другим людям оказаться в безопасности.
Предыстория:
- На фоне вывода войск США из Афганистана талибы захватили несколько провинциальных центров и в итоге вошли в столицу Кабул. В Талибане заявили, что "война в Афганистане закончилась" и призвали международное сообщество к мирным отношениям.
- В Кабуле люди прорывались к самолетам, чтобы покинуть страну из-за захвата власти радикальным исламистским движением "Талибан".
- Крупные авиакомпании начали избегать воздушного пространства Афганистана, в том числе и "Международные авиалинии Украины".
- В Кабуле остались только три посольства: России. Китая и Пакистана.
- Федеральная канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас признали, что ошиблись в своих оценках развития событий в Афганистане.
- Президент США Джо Байден признал, что США сделали много ошибок в Афганистане, но назвал правильным решение вывести американские войска с территории страны.