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Джонсон хочет созвать виртуальную встречу G7 из-за Афганистана

Вторник, 17 августа 2021, 09:52

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макрона ситуацию в Афганистане и сообщил, что планирует созвать виртуальную встречу лидеров стран "Большой семерки" по этому поводу.

Источник: сайт британского правительства

Детали: Джонсон хотел бы в ближайшие дни.обсудить ситуацию в Афганистане с G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада).

Британский премьер отметил необходимость объединения международного сообщества и принятия единого подхода к Афганистану как с точки зрения признания какого-либо будущего правительства, так и в работе по предотвращению гуманитарного кризиса и кризиса беженцев.

Оба лидера высказались за совместную работу над долгосрочным будущим Афганистана и необходимость сейчас помочь своим гражданам и другим людям оказаться в безопасности.

Предыстория: 

  • На фоне вывода войск США из Афганистана талибы захватили несколько провинциальных центров и в итоге вошли в столицу Кабул. В Талибане заявили, что "война в Афганистане закончилась" и призвали международное сообщество к мирным отношениям.
  • В Кабуле люди прорывались к самолетам, чтобы покинуть страну из-за захвата власти радикальным исламистским движением "Талибан".
  • Крупные авиакомпании начали избегать воздушного пространства Афганистана, в том числе и "Международные авиалинии Украины".
  • В Кабуле остались только три посольства: России. Китая и Пакистана.
  • Федеральная канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас признали, что ошиблись в своих оценках развития событий в Афганистане.
  • Президент США Джо Байден признал, что США сделали много ошибок в Афганистане, но назвал правильным решение вывести американские войска с территории страны.

Темы: АфганистанВеликобританияФранцияG7беженцы
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