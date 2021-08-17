Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон хочет созвать виртуальную встречу G7 из-за Афганистана

Вторник, 17 августа 2021, 09:52
Джонсон хочет созвать виртуальную встречу G7 из-за Афганистана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макрона ситуацию в Афганистане и сообщил, что планирует созвать виртуальную встречу лидеров стран "Большой семерки" по этому поводу.

Источник: сайт британского правительства

Детали: Джонсон хотел бы в ближайшие дни.обсудить ситуацию в Афганистане с G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада).

Британский премьер отметил необходимость объединения международного сообщества и принятия единого подхода к Афганистану как с точки зрения признания какого-либо будущего правительства, так и в работе по предотвращению гуманитарного кризиса и кризиса беженцев.

Оба лидера высказались за совместную работу над долгосрочным будущим Афганистана и необходимость сейчас помочь своим гражданам и другим людям оказаться в безопасности.

Предыстория: 

  • На фоне вывода войск США из Афганистана талибы захватили несколько провинциальных центров и в итоге вошли в столицу Кабул. В Талибане заявили, что "война в Афганистане закончилась" и призвали международное сообщество к мирным отношениям.
  • В Кабуле люди прорывались к самолетам, чтобы покинуть страну из-за захвата власти радикальным исламистским движением "Талибан".
  • Крупные авиакомпании начали избегать воздушного пространства Афганистана, в том числе и "Международные авиалинии Украины".
  • В Кабуле остались только три посольства: России. Китая и Пакистана.
  • Федеральная канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас признали, что ошиблись в своих оценках развития событий в Афганистане.
  • Президент США Джо Байден признал, что США сделали много ошибок в Афганистане, но назвал правильным решение вывести американские войска с территории страны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанВеликобританияФранцияG7беженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: