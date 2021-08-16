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Літаки почали облітати Афганістан. Аеропорт Кабула "штурмують" охочі вилетіти

Понеділок, 16 серпня 2021, 09:41

У столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом "Талібан", тим часом великі авіакомпанії починають уникати повітряного простору Афганістану.

Джерело: "Agence France-Presse" і "Reuters"

Деталі: Як повідомляє AFP із посиланням на очевидців, натовп людей прорвався на злітно-посадкову смугу аеропорту Кабула в надії вилетіти з Афганістану, військові США почали робити попереджувальні постріли в повітря.

Комерційні рейси з Кабула були скасовані після хаотичних сцен в аеропорту..

"Будь ласка, не поспішайте в аеропорт", – просить керівництво аеропорту Кабула у зверненні до журналістів.

Американські військові на аеродромі забезпечують евакуацію громадян США та країн-союзників.

Тим часом великі авіакомпанії змінюють маршрути польотів, щоб уникнути повітряного простору Афганістану після того, як Талібан взяв під контроль президентський палац у Кабулі. Серед них United Airlines (UAL.O), British Airways і Virgin Atlantic.

На ранок понеділка більшість рейсів змінили маршрут, обравши повітряний простір над Пакистаном та Іраном.

Цьому передувало: На тлі виведення військ США з Афганістану таліби захопили декілька провінційних центрів і зрештою увійшли до столиці Кабулу. У Талібані заявили, що "війна в Афганістані закінчилася" і закликали міжнародне співтовариство до мирних відносин.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Афганістанавіа
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