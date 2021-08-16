Літаки почали облітати Афганістан. Аеропорт Кабула "штурмують" охочі вилетіти
У столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом "Талібан", тим часом великі авіакомпанії починають уникати повітряного простору Афганістану.
Джерело: "Agence France-Presse" і "Reuters"
Деталі: Як повідомляє AFP із посиланням на очевидців, натовп людей прорвався на злітно-посадкову смугу аеропорту Кабула в надії вилетіти з Афганістану, військові США почали робити попереджувальні постріли в повітря.
#UPDATES "I feel very scared here. They are firing lots of shots into the air," witness tells @AFP as US troops fire shots into the air at Kabul airport as thousands of Afghans crowd onto the tarmac in the hope of catching a flight out of the country pic.twitter.com/XdBNs8aVvo— AFP News Agency (@AFP) August 16, 2021
Комерційні рейси з Кабула були скасовані після хаотичних сцен в аеропорту..
"Будь ласка, не поспішайте в аеропорт", – просить керівництво аеропорту Кабула у зверненні до журналістів.
#UPDATE Commercial flights from Kabul have been cancelled after chaotic scenes at the airport with thousands looking for a way out after the Taliban re-take power in Afghanistan.— AFP News Agency (@AFP) August 16, 2021
"Please do not rush to the airport," Kabul airport authority says in message to reporters pic.twitter.com/rEGgKqUfqd
Американські військові на аеродромі забезпечують евакуацію громадян США та країн-союзників.
The sheer helplessness at Kabul airport. It’s heartbreaking! #KabulHasFallen pic.twitter.com/brA3WRdPp8— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
Тим часом великі авіакомпанії змінюють маршрути польотів, щоб уникнути повітряного простору Афганістану після того, як Талібан взяв під контроль президентський палац у Кабулі. Серед них United Airlines (UAL.O), British Airways і Virgin Atlantic.
На ранок понеділка більшість рейсів змінили маршрут, обравши повітряний простір над Пакистаном та Іраном.
Цьому передувало: На тлі виведення військ США з Афганістану таліби захопили декілька провінційних центрів і зрештою увійшли до столиці Кабулу. У Талібані заявили, що "війна в Афганістані закінчилася" і закликали міжнародне співтовариство до мирних відносин.