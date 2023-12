Літаки почали облітати Афганістан. Аеропорт Кабула "штурмують" охочі вилетіти

У столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом "Талібан", тим часом великі авіакомпанії починають уникати повітряного простору Афганістану.

Джерело: "Agence France-Presse" і "Reuters"

Деталі: Як повідомляє AFP із посиланням на очевидців, натовп людей прорвався на злітно-посадкову смугу аеропорту Кабула в надії вилетіти з Афганістану, військові США почали робити попереджувальні постріли в повітря.

#UPDATES "I feel very scared here. They are firing lots of shots into the air," witness tells @AFP as US troops fire shots into the air at Kabul airport as thousands of Afghans crowd onto the tarmac in the hope of catching a flight out of the country pic.twitter.com/XdBNs8aVvo