Літаки почали облітати Афганістан. Аеропорт Кабула "штурмують" охочі вилетіти

У столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом "Талібан", тим часом великі авіакомпанії починають уникати повітряного простору Афганістану.

Джерело: "Agence France-Presse" і "Reuters"

Деталі: Як повідомляє AFP із посиланням на очевидців, натовп людей прорвався на злітно-посадкову смугу аеропорту Кабула в надії вилетіти з Афганістану, військові США почали робити попереджувальні постріли в повітря.

#UPDATES "I feel very scared here. They are firing lots of shots into the air," witness tells @AFP as US troops fire shots into the air at Kabul airport as thousands of Afghans crowd onto the tarmac in the hope of catching a flight out of the country pic.twitter.com/XdBNs8aVvo — AFP News Agency (@AFP) August 16, 2021

Комерційні рейси з Кабула були скасовані після хаотичних сцен в аеропорту..

"Будь ласка, не поспішайте в аеропорт", – просить керівництво аеропорту Кабула у зверненні до журналістів.

#UPDATE Commercial flights from Kabul have been cancelled after chaotic scenes at the airport with thousands looking for a way out after the Taliban re-take power in Afghanistan.



"Please do not rush to the airport," Kabul airport authority says in message to reporters pic.twitter.com/rEGgKqUfqd — AFP News Agency (@AFP) August 16, 2021

Американські військові на аеродромі забезпечують евакуацію громадян США та країн-союзників.

Тим часом великі авіакомпанії змінюють маршрути польотів, щоб уникнути повітряного простору Афганістану після того, як Талібан взяв під контроль президентський палац у Кабулі. Серед них United Airlines (UAL.O), British Airways і Virgin Atlantic.

На ранок понеділка більшість рейсів змінили маршрут, обравши повітряний простір над Пакистаном та Іраном.

Цьому передувало: На тлі виведення військ США з Афганістану таліби захопили декілька провінційних центрів і зрештою увійшли до столиці Кабулу. У Талібані заявили, що "війна в Афганістані закінчилася" і закликали міжнародне співтовариство до мирних відносин.