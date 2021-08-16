Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Літаки почали облітати Афганістан. Аеропорт Кабула "штурмують" охочі вилетіти

Понеділок, 16 серпня 2021, 09:41

У столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом "Талібан", тим часом великі авіакомпанії починають уникати повітряного простору Афганістану.

Джерело: "Agence France-Presse" і "Reuters"

Деталі: Як повідомляє AFP із посиланням на очевидців, натовп людей прорвався на злітно-посадкову смугу аеропорту Кабула в надії вилетіти з Афганістану, військові США почали робити попереджувальні постріли в повітря.

Комерційні рейси з Кабула були скасовані після хаотичних сцен в аеропорту..

"Будь ласка, не поспішайте в аеропорт", – просить керівництво аеропорту Кабула у зверненні до журналістів.

Американські військові на аеродромі забезпечують евакуацію громадян США та країн-союзників.

Тим часом великі авіакомпанії змінюють маршрути польотів, щоб уникнути повітряного простору Афганістану після того, як Талібан взяв під контроль президентський палац у Кабулі. Серед них United Airlines (UAL.O), British Airways і Virgin Atlantic.

На ранок понеділка більшість рейсів змінили маршрут, обравши повітряний простір над Пакистаном та Іраном.

Цьому передувало: На тлі виведення військ США з Афганістану таліби захопили декілька провінційних центрів і зрештою увійшли до столиці Кабулу. У Талібані заявили, що "війна в Афганістані закінчилася" і закликали міжнародне співтовариство до мирних відносин.

Олена Рощенко, УП
Теми: Афганістанавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генерал-майора Назарова призначили радником головнокомандувача ЗСУ

Польща передасть Україні 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca

фотоУзбекистан підтвердив, що збив літак ВПС Афганістану

Дев'ять афганців з тих, кого евакуювала Україна, просять про статус біженця

фотоДо 300 незаконних евакуацій авто щодня: у Києві викрили банду евакуаторів

Міністри ЄС проведуть екстрене засідання через Афганістан

Усі новини...
Афганістан
МЗС України посилює посольство у Таджикистані через ситуацію в Афганістані
Щонайменше п’ятеро людей загинули в аеропорту Кабулу – ЗМІ
Десятки країн закликали дозволити усім охочим покинути Афганістан
Останні новини
20:13
В аеропорту Кабула на виліт до України чекає другий евакуаційний літак – Кулеба
20:08
Гривня зміцніла до долара та євро
20:06
У Мінекономіки передбачають падіння цін на соняшникову олію у серпні
19:47
ВідеоКличко після низки обшуків вкотре заявив про тиск на столичну владу
19:29
МЗС: вилетіти з Афганістану хочуть ще десятки українців
19:24
NASA шукає добровольців провести рік в умовах, наближених до марсіанських
19:05
По військових США відкрили вогонь в аеропорту Кабула: нападників застрелили
18:43
ВідеоВ Іспанії човен з наркотиками вилетів на пляж, відпочивальники затримали контрабандистів
18:40
Регулятор викупив 25 мільйонів доларів на міжбанку
18:25
МАУ облітатиме Афганістан
Усі новини...