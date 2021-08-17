Музей Майдану "перевів стрілки" на КМДА: мали погодити скандальну інсталяцію

У Музеї Майдану заявили, що організатором заходів до річниці незалежності є Мінкульт, а погодження радянської інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні мала надати Київська міська державна адміністрація. У КМДА раніше сказали, що організатори заходу до мерії не зверталися.

Джерело: повідомлення Музею Майдану

Дослівно: "Організаторами заходів з відзначення 30 річниці проголошення Незалежності України є зокрема Міністерство культури та інформаційної політики, у структурі якої є Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності. Відповідно до правил, проведення таких заходів погоджується у КМДА, адміністрацію Музею при цьому зобов’язані лише ставити до відома".

Деталі: У Музеї заявили, що повідомлення про облаштування простору на Алеї вони отримали лише усне. На зустрічі із організаторами їм розповіли, що планується інсталяція, "яка символізуватиме шлях українців до проголошення Незалежності – від часів трипілля до сьогодення".

Водночас, Музей наголосив про недопустимість внесення будь-яких змін в народний меморіал та про погодження всіх дій із Офісом генпрокурора.

Окрім того, у Музеї начебто звертали увагу на те, що візуальний ряд не може ображати пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Офіційного листа з детальним описом облаштування Алеї на адресу Національного музею Революції Гідності від організаторів заходів не надходило.

Там також відхрещуються від того, що можуть надавати дозволи на проведення таких заходів чи впливати на їх сценарій.

"Вважаємо, що ситуація, яка склалась, викликана насамперед відсутністю комунікації організаторів, зокрема органів влади, із громадськістю", – підсумували у роз’ясненні.

Що передувало: В Офісі президента заявляють, що не займалися питанням установки декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, а мер столиці Віталій Кличко не міг не знати про заплановані зйомки з ними.

У КМДА відреагували на позицію ОП, повідомивши, що організатори заходу до мерії не зверталися і не координували свої дії.

Передісторія: