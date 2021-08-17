Музей Майдана "перевел стрелки" на КГГА: должны были согласовать скандальную инсталляцию

В Музее Майдана заявили, что организатором мероприятий к годовщине независимости является Минкульт, а согласование советской инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни должна была предоставить Киевская городская государственная администрация. В КГГА ранее сказали, что организаторы мероприятия в мэрию не обращались.

Источник: сообщение Музея Майдана

Дословно: "Организаторами мероприятий по празднованию 30 годовщины провозглашения Независимости Украины является, в частности Министерство культуры и информационной политики, в структуре которой Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства. Согласно правилам, проведение таких мероприятий соглашается в КГГА, администрацию музея при этом обязаны только ставить в известность".

Детали: В Музее заявили, что сообщение об обустройстве пространства на Аллее они получили только устное. На встрече с организаторами им сказали, что планируется инсталляция, "которая будет символизировать путь украинцев до провозглашения Независимости -–со времен Триполья до современности".

В то же время, Музей подчеркнул о недопустимости внесения каких-либо изменений в народный мемориал и о согласовании всех действий с Офисом генпрокурора.

Кроме того, в Музее якобы обращали внимание на то, что визуальный ряд не может оскорблять память Героев Небесной Сотни.

Официальное письмо с подробным описанием устройства Аллее на адрес Национального музея Революции Достоинства от организаторов мероприятий не поступало.

Там также открещиваются от того, что могут предоставлять разрешения на проведение таких мероприятий или влиять на их сценарий.

"Считаем, что ситуация, которая сложилась, вызвана прежде всего отсутствием коммуникации организаторов, в частности органов власти, с общественностью", – подытожили в разъяснении.

Что предшествовало: В Офисе президента заявляют, что не занимались вопросом установки декораций на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, а мэр столицы Виталий Кличко не мог не знать о запланированных съёмках с ними.

В КГГА отреагировали на позицию ОП, сообщив, что организаторы мероприятия в мэрию не обращались и не координировали свои действия.

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