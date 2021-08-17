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Музей Майдана "перевел стрелки" на КГГА: должны были согласовать скандальную инсталляцию

Вторник, 17 августа 2021, 19:03
Музей Майдана перевел стрелки на КГГА: должны были согласовать скандальную инсталляцию
Фото: Эльдар Сарахман, УП

В Музее Майдана заявили, что организатором мероприятий к годовщине независимости является Минкульт, а согласование советской инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни должна была предоставить Киевская городская государственная администрация. В КГГА ранее сказали, что организаторы мероприятия в мэрию не обращались.

Источник: сообщение Музея Майдана

Дословно: "Организаторами мероприятий по празднованию 30 годовщины провозглашения Независимости Украины является, в частности Министерство культуры и информационной политики, в структуре которой Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства. Согласно правилам, проведение таких мероприятий соглашается в КГГА, администрацию музея при этом обязаны только ставить в известность".

Детали: В Музее заявили, что сообщение об обустройстве пространства на Аллее они получили только устное. На встрече с организаторами им сказали, что планируется инсталляция, "которая будет символизировать путь украинцев до провозглашения Независимости -–со времен Триполья до современности".

В то же время, Музей подчеркнул о недопустимости внесения каких-либо изменений в народный мемориал и о согласовании всех действий с Офисом генпрокурора.

Кроме того, в Музее якобы обращали внимание на то, что визуальный ряд не может оскорблять память Героев Небесной Сотни.

Официальное письмо с подробным описанием устройства Аллее на адрес Национального музея Революции Достоинства от организаторов мероприятий не поступало.

Там также открещиваются от того, что могут предоставлять разрешения на проведение таких мероприятий или влиять на их сценарий.

"Считаем, что ситуация, которая сложилась, вызвана прежде всего отсутствием коммуникации организаторов, в частности органов власти, с общественностью", – подытожили в разъяснении.

Что предшествовало: В Офисе президента заявляют, что не занимались вопросом установки декораций на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, а мэр столицы Виталий Кличко не мог не знать о запланированных съёмках с ними. 

В КГГА отреагировали на позицию ОП, сообщив, что организаторы мероприятия в мэрию не обращались и не координировали свои действия.

Предыстория:

  • 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации, отсылающие к советским временам, как то автоматы с газированной водой и квартира-"хрущевка". На месте событий сообщили, что это съемки проекта ко Дню Независимости.
  • В соцсетях начали возмущаться инсталляцией советской квартиры на месте гибели героев Революции Достоинства.
  • Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место событий и заявил, что "символы ностальгии по Советскому союзом" неуместны, КГГА не имеет к этому отношения и инсталляцию демонтируют.
  • Представители "Национального корпуса" сломали часть декораций из советского прошлого, их остановила полиция.
  • Собеседник УП в Офисе президента пояснил, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни планировали сделать инсталляцию с экскурсом в историю Украины разных времен. После волны общественного возмущения "творческую концепцию пересмотрят".
  • Накануне Виталий Кличко называл обыски правоохранителей по делу Подольского моста и по другим производствам политически мотивированным давлением на столичную власть.

Украинская правда

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Темы: МайданКГГА
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