Кузьменко слідом за Дугарь заявила про стеження

Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета лікарка Юлія Кузьменко повідомила про переслідування.

Джерело: Юлія Кузьменко у Facebook

Пряма мова: "Ситуація неприємна - нас дійсно переслідують.

Після випадків переслідування та спроб проникнути в приміщення проживання Яни, я намагаюся уважно слідкувати в тому числі і за автомобілями, які їздять поряд зі мною".

Деталі: У зв’язку із стеженням Кузьменко вирішила заявити, що не має суїцидальних настроїв, її машина в ідеальному стані, а сама вона обережний водій.

Також лікарка додала, що не має проблем із здоров’ям та попросила вважати брехнею та розцінювати як крик про допомогу, якщо вона несподівано починає брати на себе провину за вбивство Шеремета.

Що передувало: На початку серпня фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета – Яна Дугарь заявила, що підозрює стеження за собою.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.

Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, Кузьменко зараз під нічним домашнім арештом, а Яну Дугарь звільнили під заставу.

Читайте також: Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета