Кузьменко вслед за Дугарь заявила о слежке
Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач Юлия Кузьменко сообщила о преследовании.
Источник: Юлия Кузьменко в Facebook
Прямая речь: "Ситуация неприятная – нас действительно преследуют.
После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны, я стараюсь внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной".
Детали: В связи с слежкой Кузьменко решила заявить, что не имеет суицидальных настроений, ее машина в идеальном состоянии, а сама она осторожный водитель.
Также врач добавила, что не имеет проблем со здоровьем и попросила считать ложью и расценивать как крик о помощи, если она неожиданно начинает брать на себя вину за убийство Шеремета.
Что предшествовало: В начале августа фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – Яна Дугарь заявила, что подозревает слежение за собой.
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
- Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, Кузьменко сейчас под ночным домашним арестом, а Яну Дугарь освободили под залог.
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