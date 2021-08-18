Кузьменко вслед за Дугарь заявила о слежке

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач Юлия Кузьменко сообщила о преследовании.

Источник: Юлия Кузьменко в Facebook

Прямая речь: "Ситуация неприятная – нас действительно преследуют.

После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны, я стараюсь внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной".

Детали: В связи с слежкой Кузьменко решила заявить, что не имеет суицидальных настроений, ее машина в идеальном состоянии, а сама она осторожный водитель.

Также врач добавила, что не имеет проблем со здоровьем и попросила считать ложью и расценивать как крик о помощи, если она неожиданно начинает брать на себя вину за убийство Шеремета.

Что предшествовало: В начале августа фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – Яна Дугарь заявила, что подозревает слежение за собой.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.

Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, Кузьменко сейчас под ночным домашним арестом, а Яну Дугарь освободили под залог.

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