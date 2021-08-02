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Чауса викрали з Молдови, щоб зібрати компромат на Бурбу і Порошенка – джерела

Понеділок, 2 серпня 2021, 10:09
Фото slovoidilo.ua

Екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса вивезли з Молдови і утримували на військових базах, щоб зібрати компромат на колишнього головного розвідника Василя Бурбу і п’ятого президента Петра Порошенка.

Джерело: стаття "Української правди" Викрадення судді Чауса. Між Порошенком і Зеленським

Дослівно: "Чотири співрозмовника УП у правоохоронних органах та серед оточення Зеленського кажуть, що Чауса вивезли з Молдови для того, щоб зібрати компромат на Бурбу і Порошенка. Співрозмовник УП у владних колах ще у травні цього року говорив, що оточення Зеленського не розуміє серйозність історії з викраденням Чауса. І що її будуть розкручувати, використовуючи проти президента".

Деталі: В Офісі президента вважають, що за попередників у спецслужбах існувала група, яка займалась викраденням і прослуховуванням людей. І що нібито саме вона вивозила Чауса з України в 2016 році.

Керівником цієї групи в ОП вважають колишнього головного розвідника Василя Бурбу, якого Банкова майже проголосила своїм публічним ворогом у 2020 році після так званого "вагнергейту".

За даними джерел УП у правоохоронних органах, в Україні Чауса тримали на військових базах у Києві.

 
Місце розташування військової бази, де утримували Чауса

Адвокат екссудді навіть вказував на конкретний об’єкт Держприкордонслужби.

 
Місце розташування військової бази, де утримували Чауса

Прикордонники заперечували, що тримають Чауса в себе. Але співрозмовник УП каже, що такий факт дійсно був, але екссуддю тримали на іншій базі ДПСУ –  в Оболонському районі Києва, недалеко від Пущі-Водиці.  

Що було раніше: Адвокат екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець 1 серпня заявив, що знайшов свого підзахисного – він у безпеці і отримує медичну допомогу.

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити його безпеку повинні працівники СБУ.
  • 9 серпня 2016 року суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса викрили на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому. 

Українська правда
Теми: ЧаусрозвідкаПорошенко


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