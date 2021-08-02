Чауса викрали з Молдови, щоб зібрати компромат на Бурбу і Порошенка – джерела

Екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса вивезли з Молдови і утримували на військових базах, щоб зібрати компромат на колишнього головного розвідника Василя Бурбу і п’ятого президента Петра Порошенка.

Джерело: стаття "Української правди" Викрадення судді Чауса. Між Порошенком і Зеленським

Дослівно: "Чотири співрозмовника УП у правоохоронних органах та серед оточення Зеленського кажуть, що Чауса вивезли з Молдови для того, щоб зібрати компромат на Бурбу і Порошенка. Співрозмовник УП у владних колах ще у травні цього року говорив, що оточення Зеленського не розуміє серйозність історії з викраденням Чауса. І що її будуть розкручувати, використовуючи проти президента".

Деталі: В Офісі президента вважають, що за попередників у спецслужбах існувала група, яка займалась викраденням і прослуховуванням людей. І що нібито саме вона вивозила Чауса з України в 2016 році.

Керівником цієї групи в ОП вважають колишнього головного розвідника Василя Бурбу, якого Банкова майже проголосила своїм публічним ворогом у 2020 році після так званого "вагнергейту".

За даними джерел УП у правоохоронних органах, в Україні Чауса тримали на військових базах у Києві.

Місце розташування військової бази, де утримували Чауса

Адвокат екссудді навіть вказував на конкретний об’єкт Держприкордонслужби.

Місце розташування військової бази, де утримували Чауса

Прикордонники заперечували, що тримають Чауса в себе. Але співрозмовник УП каже, що такий факт дійсно був, але екссуддю тримали на іншій базі ДПСУ – в Оболонському районі Києва, недалеко від Пущі-Водиці.

Що було раніше: Адвокат екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець 1 серпня заявив, що знайшов свого підзахисного – він у безпеці і отримує медичну допомогу.

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