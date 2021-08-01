Адвокат Чауса заявив, що знайшов підзахисного

Адвокат екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що знайшов свого підзахисного – він у безпеці і отримує медичну допомогу.

Джерело: Кравець в Telegram

Пряма мова Кравця: "Сьогодні пошуки виявилися більш результативними. Микола Чаус знайдений і на скільки це можливо, він у безпеці і отримує необхідну медичну допомогу, і, повірте, вона йому потрібна".

Деталі: За словами адвоката, йому вдалося поспілкуватися з підзахисним.

Кравець повідомив, що Чаус "не є поки що затриманим і перебуває дійсно під захистом СБУ".

Він висловив сподівання, що перші особи держави "знайдуть в собі сміливість взяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини вирішити це питання".

Адвокат також повідомив, що вони з колегами займуться підготовкою всіх необхідних документів.

Що було раніше: Служба безпеки України заявила, що не "викрадала" Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень, оскільки з травня 2021 року здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екссудді та незаконного переправлення його через державний кордон.

В СБУ стверджують, що Чаус, який прийшов в Мазурівську сільраду, попросив викликати саме співробітників СБУ.

Вказано, що згодом слідчі СБУ отримали від Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій, у зв’язку з чим "вжито заходів для забезпечення його безпеки".

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