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Розшукуваного першого президента Киргизстану привели до слідчих

Понеділок, 2 серпня 2021, 14:13
Акаєв. Фото РИА Новости

Екс-президента Киргизстану Аскара Акаєва, оголошеного киргизькою владою в міжнародний розшук у справі про діяльність золоторудного родовища "Кумтор", доставили до Держкомітету нацбезпеки в Бішкеку.

Джерело: киргизьке інформагентство АКИpress з посиланням на Держкомітет нацбезпеки Киргизстану 

Дослівно ДКНБ: "ДКНБ під час слідства велася активна робота, спрямована на відновлення історичної справедливості в частині притягнення А.Акаєва до кримінальної відповідальності шляхом доставляння останнього на територію республіки".

Деталі: Відзначається, що Акаєва передали Міжвідомчій слідчій групі.

Зараз він перебуває у будівлі ДКНБ, де з його участю проводяться необхідні слідчі дії в рамках кримінальної справи за фактами корупції при реалізації проєкту "Кумтор".

Повідомляється, що Акаєва оголошували в розшук в рамках розслідування цієї кримінальної справи. 

 
Акаєв виходить з літака 
Фото АКИpress

Акаєва підозрюють в участі в невигідних для країни угодах навколо головного золоторудного родовища у 1992-94 роках.

Також корупційною вважається і угода 2003 року, коли внаслідок реструктуризації генеральної угоди з компанією "Камеко" (займається розробкою родовищ урану – ред.) частка Киргизстану в цій компанії була занижена на 25,7%.

Акаєв не був у Киргизстані 16 років. Він втік з країни в березні 2005 року.

Теми: Киргизстан


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