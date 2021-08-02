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Беглого первого президента Киргизстана привели к следователям

Понедельник, 2 августа 2021, 14:13
Акаев. Фото РИА Новости

Экс-президента Киргизстана Аскара Акаева, объявленного киргизскими властями в международный розыск по делу о деятельности золоторудного месторождения "Кумтор", доставили в Госкомитет нацбезопасности в Бишкеке.

Источник: киргизское информагентство АКИpress со сылкой на Госкомитет нацбезопасности Киргизстана

Дословно ГКМБ: "ГКНБ в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения А.Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики".

Детали: Отмечается, что Акаева передали Межведомственной следственной группе. 

Сейчас он находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по фактам коррупции при реализации проекта "Кумтор".

Сообщается, что Акаева объявляли в розыск в рамках расследования этого уголовного дела. 

 
Акаев выходит из самолета 
Фото АКИpress

Акаева подозревают в участии в невыгодных для страны сделках вокруг главного золоторудного месторождения в 1992-94 годах.

Также коррупционной считается и сделка 2003 года, когда вследствие реструктуризации генерального соглашения с компанией "Камеко" (занимается разработкой месторождений урана – ред.) доля Киргизстана в этой компании была занижена на 25,7%.

Акаев не был в Кыргызстане 16 лет. Он бежал из страны в марте 2005 года.

Темы: Кыргызстан
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