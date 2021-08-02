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Офіс генпрокурора намагається знайти порозуміння між НАБУ та СБУ

Понеділок, 2 серпня 2021, 17:43
Офіс генпрокурора намагається знайти порозуміння між НАБУ та СБУ

В Офісі генпрокурора заявили, що працюють над "забезпеченням ефективної комунікації" Національного антикорупційного бюро та Службою безпеки під час розслідувань щодо екссудді Миколи Чауса.

Джерело: коментар ОГП "Українській правді"

Деталі: У відомстві нагадали, що Чаус проходить по двох справах – підозрюваний у справі про хабар, яке розслідує НАБУ, та потерпілий у справі викрадення, яким займається СБУ.

Також в Офісі повідомили, що до них не зверталися щодо зміни підслідності в будь-якому провадженні.

Дослівно: "Різні процесуальні статуси цієї особи в кримінальних провадженнях не є взаємовиключними та не можуть впливати на хід розслідування цих проваджень. Офіс генпрокурора вживає заходів задля забезпечення ефективної комунікації органів досудового розслідування для реалізації неухильного виконання всіх рішень слідчих та судів, спрямованих на всебічне повне та неупереджене дослідження обставин обох кримінальних проваджень".

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі,виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУбіля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.

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Що було раніше: 9 серпня 2016 року Чауса викрили на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому. 2 серпня ВАКС почав розгляд про обрання Чаусу запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораЧаусНАБУСБУ
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