Адвокат: У Чауса два статуси – підозрюваного і потерпілого

Екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус перебуває в двох статусах – підозрюваного і потерпілого.

Джерело: адвокат Чауса Ростислав Кравець в YouTube

Пряма мова Кравця: "Зустрічався особисто у вихідні з Миколою Чаусом. Яким чином я його знайшов, не можу вам сказати, але знайшов його сам. І СБУ надала мені можливість поспілкуватися з Миколою Чаусом. Спілкувалися необмежений час – стільки, скільки мені було потрібно.

У Миколи Чауса зараз два статуси: перший – він підозрюваний у справі НАБУ, другий – він потерпілий у справі про його викрадення. На сьогоднішній момент він не є затриманим".

Деталі: За словами адвоката, він із підзахисним спілкувалися в присутності співробітника СБУ, але "нічого там таємного (в їх розмові – ред.) не було".

За словами Кравця, вигляд у Чауса "м'яко кажучи, втомлений", зараз йому надають медичну допомогу, у нього взяли аналізи.

Він також додав, що 2 серпня у Чауса "ще не був".

За словами Кравця, зараз він підготував клопотання на Офіс генпрокурора про зміну підслідності справи НАБУ.

Що було раніше: Адвокат екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець 1 серпня заявив, що знайшов свого підзахисного – він у безпеці і отримує медичну допомогу.

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