Адвокат: У Чауса два статуси – підозрюваного і потерпілого
Екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус перебуває в двох статусах – підозрюваного і потерпілого.
Джерело: адвокат Чауса Ростислав Кравець в YouTube
Пряма мова Кравця: "Зустрічався особисто у вихідні з Миколою Чаусом. Яким чином я його знайшов, не можу вам сказати, але знайшов його сам. І СБУ надала мені можливість поспілкуватися з Миколою Чаусом. Спілкувалися необмежений час – стільки, скільки мені було потрібно.
У Миколи Чауса зараз два статуси: перший – він підозрюваний у справі НАБУ, другий – він потерпілий у справі про його викрадення. На сьогоднішній момент він не є затриманим".
Деталі: За словами адвоката, він із підзахисним спілкувалися в присутності співробітника СБУ, але "нічого там таємного (в їх розмові – ред.) не було".
За словами Кравця, вигляд у Чауса "м'яко кажучи, втомлений", зараз йому надають медичну допомогу, у нього взяли аналізи.
Він також додав, що 2 серпня у Чауса "ще не був".
За словами Кравця, зараз він підготував клопотання на Офіс генпрокурора про зміну підслідності справи НАБУ.
Що було раніше: Адвокат екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець 1 серпня заявив, що знайшов свого підзахисного – він у безпеці і отримує медичну допомогу.
Передісторія:
- 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
- Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
- Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити його безпеку повинні працівники СБУ.
- 9 серпня 2016 року суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса викрили на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому.
- 2 серпня Вищий антикорупційний суд почав розгляд клопотання НАБУ про обрання Чаусу запобіжного заходу.