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Адвокат: У Чауса два статуси – підозрюваного і потерпілого

Понеділок, 2 серпня 2021, 17:21
Адвокат: У Чауса два статуси – підозрюваного і потерпілого
ФОТО З ТГ АНДРІЯ ЦАПЛІЄНКА

Екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус перебуває в двох статусах – підозрюваного і потерпілого.

Джерело: адвокат Чауса Ростислав Кравець в YouTube

Пряма мова Кравця: "Зустрічався особисто у вихідні з Миколою Чаусом. Яким чином я його знайшов, не можу вам сказати, але знайшов його сам. І СБУ надала мені можливість поспілкуватися з Миколою Чаусом. Спілкувалися необмежений час – стільки, скільки мені було потрібно.

У Миколи Чауса зараз два статуси: перший – він підозрюваний у справі НАБУ, другий – він потерпілий у справі про його викрадення. На сьогоднішній момент він не є затриманим".

Деталі: За словами адвоката, він із підзахисним спілкувалися в присутності співробітника СБУ, але "нічого там таємного (в їх розмові – ред.) не було".

За словами Кравця, вигляд у Чауса "м'яко кажучи, втомлений", зараз йому надають медичну допомогу, у нього взяли аналізи.

Він також додав, що 2 серпня у Чауса "ще не був".

За словами Кравця, зараз він підготував клопотання на Офіс генпрокурора про зміну підслідності справи НАБУ.

Що було раніше: Адвокат екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець 1 серпня заявив, що знайшов свого підзахисного – він у безпеці і отримує медичну допомогу.

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити його безпеку повинні працівники СБУ.
  • 9 серпня 2016 року суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса викрили на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому. 
  • 2 серпня Вищий антикорупційний суд почав розгляд клопотання НАБУ про обрання Чаусу запобіжного заходу.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Чаус
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