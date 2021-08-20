РНБО вирішила відновити садибу Барбана та провести аудит пам’яток по всій Україні

Рада нацбезпеки та оборони на своєму засіданні ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана, а також провести аудит усіх архітектурних пам’яток на території держави.

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров після засідання РНБО

Пряма мова Никифорова: "Рада Нацбезпеки розглянула декілька рішень. По-перше, дати оцінку руйнації садиби Барбана. Якщо є якийсь кримінальний елемент, почати розслідувати. По-друге, відновити зруйновану пам’ятку.

І це рішення Ради Нацбезпеки й оборони, які стосуються різних рівнів, і поліції, і КМДА, і уряду, і місцевих рад по інших регіонах.

Підготувати аудит усіх архітектурних цінностей по всій території України".

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому запрошували на засідання Ради мера столиці Віталія Кличка.

Пряма мова Данілова: "Ні для кого не секрет, що останнім часом наша столиця перетворюється з історичного поважного міста, в якому є спадщина ЮНЕСКО, в забудову, яка є абсолютно неконтрольованою, дуже небезпечною для багатьох процесів нашої столиці.

Хотіли обговорити це питання (з Кличком – ред.), з цього питання ухвалене протокольне доручення, мова йде не лише про Київ, усім місцевим адміністраціям провести перевірку об'єктів, які підпадають під закон про охорону культурною спадщини.

На найближчому засіданні РНБО, коли документи будуть готові, ми розглядатимемо усі ці питання. Це стосується не лише Києва. Київ – це особливе місто, тут дуже багато таких пам’яток, і те що тут відбувається, це є просто неподобство, коли вночі починають якісь дії відбуватися…

Є питання юридичне, щоб все, що зруйноване, було повернуте в первозданний вид і ми обов’язково будемо цього добиватися".

Довідка: Садиба Барбана – одноповерховий будинок, який був зведений у 1891 році. Спочатку будівля будувалась для титулярного радника Олександра Барбана, потім — належала дворянину Івану Гореславському.

Цьому передувало: 19 серпня забудовник почав розбирати столітню садибу попри протести місцевих мешканців, під ранок 20 серпня будівлю зруйнували.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко після знесення будинку Барбана заявив, що йому соромно за столичну владу, яка не в змозі стримати "оскаженілих забудовників".