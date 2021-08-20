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СНБО решил восстановить усадьбу Барбана и провести аудит памятников по всей Украине

Пятница, 20 августа 2021, 18:33
Автор фото: Ольга Шевчук

Совет нацбезопасности и обороны на своем заседании принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных памятников на территории государства.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров после заседания СНБО

Прямая речь Никифорова: "Совет нацбезопасности рассмотрел несколько решений. Во-первых, дать оценку разрушения усадьбы Барбана. Если есть какой-то криминальный элемент, начать расследовать. Во-вторых, восстановить разрушенный памятник.

И это решение Совета нацбезопасности и обороны, которые касаются различных уровней, и полиции, и КГГА, и правительства, и местных советов по другим регионам.

Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины".

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему приглашали на заседание Совета мэра столицы Виталия Кличко.

Прямая речь Данилова: "Ни для кого не секрет, что в последнее время наша столица превращается из исторического почтенного города, в котором есть наследие ЮНЕСКО, в застройку, которая является абсолютно неконтролируемой, очень опасной для многих процессов нашей столицы.

Хотели обсудить этот вопрос (с Кличко - ред.), по этому вопросу принято протокольное поручение, речь идет не только о Киеве, всем местным администрациям провести проверку объектов, подпадающих под закон об охране культурного наследия.

На ближайшем заседании СНБО, когда документы будут готовы, мы будем рассматривать все эти вопросы. Это касается не только Киева. Киев - это особый город, здесь очень много таких памятников, и то, что здесь происходит, это просто безобразие, когда ночью начинают какие-то действия происходить ...

Есть вопрос юридический, чтобы все, что разрушено, было возвращено в первозданный вид и мы обязательно будем этого добиваться".

Справка: Особняк Барбана – одноэтажный дом, который был построен в 1891 году. Сначала здание строилось для титулярного советника Александра Барбана, затем – принадлежало дворянину Ивану Гореславскому. В 1910 году особняк приобрел провизор Вячеслав Геращеневский. После революции дом был передан советской власти.

Этому предшествовало: 19 августа застройщик начал разбирать столетнюю усадьбу несмотря на протесты местных жителей, под утро 20 августа здание разрушили.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко после сноса дома Барбана заявил, что ему стыдно за столичные власти, которые не в состоянии сдержать "взбесившихся застройщиков".

Роман Петренко, УП
Темы: СНБОДаниловКиевистория
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