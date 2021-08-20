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Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана

П'ятниця, 20 серпня 2021, 20:07
Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана
Фото: Кличко в Instargram

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо відновлення зруйнованої садиби Барбана та аудиту всіх архітектурних пам’яток: він вважає, що РНБО переплутали КМДА з Мінкультом, а останній взагалі не виконує своїх прямих обов’язків. 

Джерело: Кличко у Facebook 

Пряма мова: "Друзі! Складається враження, що РНБО переплутала КМДА з Мінкультом.

Сьогодні РНБО зацікавилася пам’ятками архітектури, бо Міністерство культури вже довгий час не виконує свої прямі обов’язки. 

Варварськи зруйнована Садиба Барбана, тому що Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6".

Деталі: Міський голова стверджує, що Мінкульт три роки ігнорує подання КМДА про внесення 1469 об’єктів до Реєстру культурної спадщини. Саме через Міністерство, на його думку, руйнується Гостинний двір на Контрактовій площі та інші "сотні об’єктів по всій країні".

Кличко вважає, що порушене на РНБО питання вже дійсно перезріло. Він також обіцяє, що на найближчій сесії Київрада розгляне проект рішення про визначення переліку об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ ст., яким може загрожувати знищення або пошкодження. Окрім того, мер хоче запровадити мораторій на реконструкцію таких об'єктів. "Якщо Мінкульт неспроможний, ми допоможемо", – підсумував Кличко. 

Довідка: Садиба Барбана – одноповерховий будинок, який був зведений у 1891 році. Спочатку будівля будувалась для титулярного радника Олександра Барбана, потім — належала дворянину Івану Гореславському. 

Що передувало: Рада нацбезпеки та оборони на своєму засіданні ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана, а також провести аудит усіх архітектурних пам’яток на території держави.

Передісторія:

  • 9 серпня забудовник почав розбирати столітню садибу попри протести місцевих мешканців, під ранок 20 серпня будівлю зруйнували. Напередодні захисники історичного будинку на вулиці Обсерваторній, 6 в Києві (садиба Барбана) заявили про напад тітушок, яких начебто привіз забудовник для того, щоб знести будинок. 
  • Міністерство культури та інформаційної політики стверджувало, що вичерпало всі механізми впливу на ситуацію із забудовою садиб Барбана та Осипа Родіна у столиці, там кажуть, що столиця через бездіяльність влади втрачає кілька пам'яток архітектури. 
  • Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко після знесення будинку Барбана заявив, що йому соромно за столичну владу, яка не в змозі стримати "оскаженілих забудовників".

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоМінкультуриКМДАРНБОбудівництво
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