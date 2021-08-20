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Перепутали КГГА с Минкультом – Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана

Пятница, 20 августа 2021, 20:07
Перепутали КГГА с Минкультом – Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана
Фото: Кличко в Instargram

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на решение Совета нацбезопасности и обороны по восстановлению разрушенной усадьбы Барбано и аудита всех архитектурных памятников: он считает, что СНБО перепутали КГГА с Минкультом, а последнее вообще не выполняет своих прямых обязанностей.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь: "Друзья! Создается впечатление, что СНБО перепутал КГГА с Минкультом.

Сегодня СНБО заинтересовалась памятниками архитектуры, потому что Министерство культуры уже долгое время не выполняет свои прямые обязанности.

Варварски разрушена Усадьба Барбана, потому что Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6".

Детали: Мэр утверждает, что Минкульт три года игнорирует представление КГГА о внесении 1469 объектов в Реестр культурного наследия. Именно из-за Министерства, по его мнению, разрушается Гостиный двор на Контрактовой площади и другие "сотни объектов по всей стране".

Кличко считает, что поднятой на СНБО вопрос уже действительно перезрел. Он также обещает, что на ближайшей сессии Киевсовет рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX-ХХ вв., которым может угрожать уничтожение или повреждение. Кроме того, мэр хочет ввести мораторий на реконструкцию таких объектов. "Если Минкульт не способен, мы поможем", – подытожил Кличко.

Справка: Особняк Барбана – одноэтажный дом, который был построен в 1891 году. Сначала здание строилось для титулярного советника Александра Барбана, затем – принадлежало дворянину Ивану Гореславскому. В 1910 году особняк приобрел провизор Вячеслав Геращеневский. После революции дом был передан советской власти.

Что предшествовало: Совет нацбезопасности и обороны на своем заседании принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных памятников на территории государства.

Предыстория: 

  • 19 августа застройщик начал разбирать столетнюю усадьбу несмотря на протесты местных жителей, под утро 20 августа здание разрушили.
  • Накануне защитники исторического здания на улице Обсерваторной, 6 в Киеве (усадьба Барбана) заявили о нападении титушек, которых якобы привез застройщик для того, чтобы снести дом.
  • Министерство культуры и информационной политики утверждало, что исчерпало все механизмы влияния на ситуацию с застройкой усадеб Барбана и Осипа Родина в столице, там говорят, что столица из-за бездействия власти теряет несколько памятников архитектуры. Полиция задержала активистов, протестовавших против застройки усадьбы.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко после сноса дома Барбана заявил, что ему стыдно за столичные власти, которые не в состоянии сдержать "взбесившихся застройщиков".

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоМинкультурыКГГАСНБОстроительство
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