Данілов: Вплив олігархів на ВР є дуже-дуже великим

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що вплив олігархів на Верховну Раду на сьогодні є дуже великим.

Джерело: Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Вплив олігархів на Верховну Раду сьогодні є дуже-дуже великим. І це треба припиняти".

Деталі: За словами секретаря РНБО, ті закони, які олігархи "собі приймають" у ВР, є одним з елементів їхнього існування.

Він назвав загрозою вплив олігархів на законодавчу владу.

Данілов також знову закликав голову ВР Дмитра Разумкова вказати, хто з 23 членів РНБО схильний до того, щоб "піддатися спокусі" й бути корумпованим олігархами.

Разом з тим, за словами секретаря РНБО, "якщо людина є олігархом – це не є якийсь злочин, просто людина є олігархом". Водночас він зазначив, що статки цієї людини "не завжди накопичені в законний спосіб".

За словами Данілова, Верховна Рада прийматиме рішення щодо того, хто буде вести реєстр олігархів, і це може бути не РНБО. Однак наголосив, що президент вважає, що це має бути саме Рада нацбезпеки і оборони.

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