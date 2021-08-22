Данілов: Вплив олігархів на ВР є дуже-дуже великим
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що вплив олігархів на Верховну Раду на сьогодні є дуже великим.
Джерело: Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24"
Пряма мова: "Вплив олігархів на Верховну Раду сьогодні є дуже-дуже великим. І це треба припиняти".
Деталі: За словами секретаря РНБО, ті закони, які олігархи "собі приймають" у ВР, є одним з елементів їхнього існування.
Він назвав загрозою вплив олігархів на законодавчу владу.
Данілов також знову закликав голову ВР Дмитра Разумкова вказати, хто з 23 членів РНБО схильний до того, щоб "піддатися спокусі" й бути корумпованим олігархами.
Разом з тим, за словами секретаря РНБО, "якщо людина є олігархом – це не є якийсь злочин, просто людина є олігархом". Водночас він зазначив, що статки цієї людини "не завжди накопичені в законний спосіб".
За словами Данілова, Верховна Рада прийматиме рішення щодо того, хто буде вести реєстр олігархів, і це може бути не РНБО. Однак наголосив, що президент вважає, що це має бути саме Рада нацбезпеки і оборони.
Передісторія:
- На розгляді Верховної Ради перебуває прийнятий у першому читанні так званий законопроєкт про олігархів, згідно з яким саме РНБО буде визначати, хто в країні є олігархами, а хто – ні.
- Раніше Дмитро Разумков висловлював думку, що РНБО не може мати таких повноважень, оскільки існує конфлікт інтересів: якщо хтось із РНБО буде перебувати в тісних корупційних відносинах з представником великого бізнесу, то він не проголосує в рамках РНБО за включення цієї особи до переліку олігархів.
- Секретар РНБО Данілов на це відреагував так: "(Спікер) вважає, що серед нас 23-х членів РНБО є олігархи, то я хотів би послухати, хто із нас тут є олігарх, щоб тут був конфлікт інтересів?"
- Голова ВР відповів, що олігархів у РНБО наразі немає, але пізніше там можуть з'явитися або вони самі або їхні представники.