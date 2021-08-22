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Данилов: Влияние олигархов на ВР очень-очень большое

Воскресенье, 22 августа 2021, 19:16
Данилов: Влияние олигархов на ВР очень-очень большое

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что влияние олигархов на Верховную Раду сегодня является очень большим.

Источник: Данилов в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Влияние олигархов на Верховную Раду сегодня очень-очень большое. И это надо прекращать".

Детали: По словам секретаря СНБО, те законы, которые олигархи "себе принимают" в ВР, являются одним из элементов их существования.

Он назвал угрозой влияние олигархов на законодательную власть.

Данилов также вновь призвал председателя ВР Дмитрия Разумкова указать, кто из 23 членов СНБО склонен к тому, чтобы "поддаться соблазну" и быть коррумпированным олигархами.

Вместе с тем, по словам секретаря СНБО, "если человек является олигархом – это не какое-то преступление, просто человек является олигархом". В то же время он отметил, что состояние этого человека "не всегда накоплено законно".

По словам Данилова, Верховная Рада будет принимать решение о том, кто будет вести реестр олигархов, и это может быть не СНБО. Однако отметил, что президент считает, что это должен быть именно Совет нацбезопасности и обороны.

Предыстория:

  • На рассмотрении Верховной Рады находится принятый в первом чтении так называемый законопроект об олигархах, согласно которому именно СНБО будет определять, кто в стране является олигархами, а кто - нет.
  • Ранее Разумков высказывал мнение, что СНБО не может иметь таких полномочий, поскольку существует конфликт интересов: если кто-то из СНБО будет находиться в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса, то он не проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов.
  • Секретарь СНБО Данилов на это отреагировал так: "(Спикер) считает, что среди нас 23-х членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы послушать, кто из нас здесь олигарх, чтобы здесь был конфликт интересов?"
  • Председатель ВР ответил, что олигархов в РНБО пока нет, но позже там могут появиться либо они сами или их представители.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Даниловолигархи
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