Данилов: Влияние олигархов на ВР очень-очень большое

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что влияние олигархов на Верховную Раду сегодня является очень большим.

Источник: Данилов в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Влияние олигархов на Верховную Раду сегодня очень-очень большое. И это надо прекращать".

Детали: По словам секретаря СНБО, те законы, которые олигархи "себе принимают" в ВР, являются одним из элементов их существования.

Он назвал угрозой влияние олигархов на законодательную власть.

Данилов также вновь призвал председателя ВР Дмитрия Разумкова указать, кто из 23 членов СНБО склонен к тому, чтобы "поддаться соблазну" и быть коррумпированным олигархами.

Вместе с тем, по словам секретаря СНБО, "если человек является олигархом – это не какое-то преступление, просто человек является олигархом". В то же время он отметил, что состояние этого человека "не всегда накоплено законно".

По словам Данилова, Верховная Рада будет принимать решение о том, кто будет вести реестр олигархов, и это может быть не СНБО. Однако отметил, что президент считает, что это должен быть именно Совет нацбезопасности и обороны.

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