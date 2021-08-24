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Участь у заходах в Києві взяло 100 тисяч людей – поліція

Вівторок, 24 серпня 2021, 19:46
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві участь у святкових заходах до Дня незалежності взяли близько 100 тисяч людей.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко, сайт поліції

Пряма мова: "Наймасштабніші заходи з нагоди Дня незалежності відбулися у Києві. В них взяли участь близько 100 тисяч осіб. Відбулися і заявлені марші захисників та патріотів України за участі понад 10 тисяч осіб.

Безпеку громадян забезпечували близько 10 тисяч правоохоронців – це працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії".

Деталі: Всього в державі відбулося майже 400 масових заходів, приурочених 30-річчю Незалежності України.

У поліції нагадали, що під час масових заходів у столиці було зафіксовано декілька порушень громадського порядку, на які поліцейські оперативно зреагували.

Зокрема, в центрі столиці облили зеленкою п’ятого президента України Петра Порошенка.

Крім того, на Хрещатику хлопець облив себе невідомою речовиною та підпалив.

Також правоохоронці за лічені хвилини затримали чоловіка, який облив фарбою флагшток біля будівлі КМДА.

Що передувало: У центрі Києва у вівторок відбулися офіційні урочистості до Дня Незалежності.

Також у столиці пройшов Марш захисників.

Українська правда
Теми: КиївДень Незалежностіполіція


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