Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Участие в мероприятиях в Киеве приняли 100 тысяч человек – полиция

Вторник, 24 августа 2021, 19:46
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве участие в праздничных мероприятиях ко Дню независимости приняли около 100 тысяч человек.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко, сайт полиции

Прямая речь: "Самые масштабные мероприятия по случаю Дня независимости состоялись в Киеве. В них приняли участие около 100 тысяч человек. Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тысяч человек.

Безопасность граждан обеспечивали около 10 тысяч правоохранителей – это работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии".

Детали: Всего в государстве произошло почти 400 массовых мероприятий, приуроченных 30-летию Независимости Украины.

В полиции напомнили, что во время массовых мероприятий в столице было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, на которые полицейские оперативно среагировали.

В частности, в центре столицы облили зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, на Крещатике парень облил себя неизвестным веществом и поджег.

Также правоохранители за считанные минуты задержали мужчину, который облил краской флагшток у здания КГГА.

Что предшествовало: В центре Киева во вторник прошли официальные торжества ко Дню Независимости.

Также в столице прошел Марш защитников

Украинская правда
Темы: КиевДень Независимостиполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСамый высокий в мире небоскреб засиял сине-желтыми цветами

Суд Германии вынесет решение по делу "Северного потока-2"

В День независимости погиб украинский воин, еще один ранен

трансляцияНа "Олимпийском" проходит концерт ко Дню независимости

Вода в Крым: РФ возбудила дело за "экоцид" со стороны Украины

G7 требует от "Талибана" разрешить эвакуации и после 31 августа

Все новости...
Киев
В Киеве впервые прошел речной парад
После мероприятий на Крещатике ступени возле КГГА облили краской
Во время торжеств в центре Киева мужчина поджег себя
Последние новости
05:45
фотоУчастники марша защитников в Харькове зажгли 30 файеров
04:48
Эвакуация из Афганистана: Байден спешит из-за "угрозы нападений боевиков"
03:52
Невакцинированные лица в 29 раз чаще госпитализируются с Covid – исследование США
03:08
В Петербурге задержали активистов за одиночные пикеты по случаю Дня Независимости Украины
02:10
видеоСамый высокий в мире небоскреб засиял сине-желтыми цветами
01:33
Штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина
00:57
Суд Германии вынесет решение по делу "Северного потока-2"
00:23
Эвакуация из Афганистана: США вывезли более 4 тысяч своих граждан
23:31
"Суд" в Крыму оставил журналиста Бекирова и 4 активистов в СИЗО
22:55
В День независимости погиб украинский воин, еще один ранен
Все новости...