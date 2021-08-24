Участие в мероприятиях в Киеве приняли 100 тысяч человек – полиция
В Киеве участие в праздничных мероприятиях ко Дню независимости приняли около 100 тысяч человек.
Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко, сайт полиции
Прямая речь: "Самые масштабные мероприятия по случаю Дня независимости состоялись в Киеве. В них приняли участие около 100 тысяч человек. Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тысяч человек.
Безопасность граждан обеспечивали около 10 тысяч правоохранителей – это работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии".
Детали: Всего в государстве произошло почти 400 массовых мероприятий, приуроченных 30-летию Независимости Украины.
В полиции напомнили, что во время массовых мероприятий в столице было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, на которые полицейские оперативно среагировали.
В частности, в центре столицы облили зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко.
Кроме того, на Крещатике парень облил себя неизвестным веществом и поджег.
Также правоохранители за считанные минуты задержали мужчину, который облил краской флагшток у здания КГГА.
Что предшествовало: В центре Киева во вторник прошли официальные торжества ко Дню Независимости.
Также в столице прошел Марш защитников.