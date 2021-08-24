Участие в мероприятиях в Киеве приняли 100 тысяч человек – полиция

В Киеве участие в праздничных мероприятиях ко Дню независимости приняли около 100 тысяч человек.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко, сайт полиции

Прямая речь: "Самые масштабные мероприятия по случаю Дня независимости состоялись в Киеве. В них приняли участие около 100 тысяч человек. Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тысяч человек.

Безопасность граждан обеспечивали около 10 тысяч правоохранителей – это работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии".

Детали: Всего в государстве произошло почти 400 массовых мероприятий, приуроченных 30-летию Независимости Украины.

В полиции напомнили, что во время массовых мероприятий в столице было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, на которые полицейские оперативно среагировали.

В частности, в центре столицы облили зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, на Крещатике парень облил себя неизвестным веществом и поджег.

Также правоохранители за считанные минуты задержали мужчину, который облил краской флагшток у здания КГГА.

Что предшествовало: В центре Киева во вторник прошли официальные торжества ко Дню Независимости.

Также в столице прошел Марш защитников.