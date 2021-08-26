Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден очікує, що Росія покарає хакерів за атаки на США

Четвер, 26 серпня 2021, 09:25
Байден очікує, що Росія покарає хакерів за атаки на США
Фото ТАСС

Президент США Джо Байден очікує від президента РФ Володимира Путіна, що Росія притягне до відповідальності кіберзлочинців, які атакували американські компанії.

Джерело: Білий дім з посиланням на заяву Байдена на нараді з кібербезпеки

Пряма мова Байдена: "У мене був саміт з Володимиром Путіним (саміт у Женеві у червні – ред.), і я дав йому зрозуміти, що ми очікуємо, що він також притягне їх до відповідальності, тому що вони знають, де вони і хто вони".

Деталі: Байден зазначив, що кібербезпека – це глобальна проблема, і закликав країни G7 притягувати до відповідальності ті країни, які приховують злочинців-вимагачів.

Він також додав, що вперше за сім років НАТО оновив кіберполітику.

Також, за словами Байдена, в травні він видав розпорядження про підвищення кібербезпеки федерального уряду США. Крім того, запустили 100-денну ініціативу щодо підвищення кібербезпеки в електроенергетиці.

Передісторія: 

  • У липні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати готові покарати хакерів, які працюють на території РФ, якщо Москва сама не вживатиме відповідних заходів.
  • Кібербезпека піднялася на перше місце в порядку денному для адміністрації Байдена після серії гучних атак на такі організації, як компанія з управління мережами SolarWindsColonial Pipeline, м'ясопереробна компанія JBS та програмна компанія Kaseya.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: хакериСШАРосіяБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
хакери
"Здохнете, окупанти голімі": українські хакери зламали онлайн-конференцію "РЖД" 
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Органи влади США зазнали масштабної кібератаки
Останні новини
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
Усі новини...
Реклама: