Байден очікує, що Росія покарає хакерів за атаки на США
Президент США Джо Байден очікує від президента РФ Володимира Путіна, що Росія притягне до відповідальності кіберзлочинців, які атакували американські компанії.
Джерело: Білий дім з посиланням на заяву Байдена на нараді з кібербезпеки
Пряма мова Байдена: "У мене був саміт з Володимиром Путіним (саміт у Женеві у червні – ред.), і я дав йому зрозуміти, що ми очікуємо, що він також притягне їх до відповідальності, тому що вони знають, де вони і хто вони".
Деталі: Байден зазначив, що кібербезпека – це глобальна проблема, і закликав країни G7 притягувати до відповідальності ті країни, які приховують злочинців-вимагачів.
Він також додав, що вперше за сім років НАТО оновив кіберполітику.
Також, за словами Байдена, в травні він видав розпорядження про підвищення кібербезпеки федерального уряду США. Крім того, запустили 100-денну ініціативу щодо підвищення кібербезпеки в електроенергетиці.
Передісторія:
- У липні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати готові покарати хакерів, які працюють на території РФ, якщо Москва сама не вживатиме відповідних заходів.
- Кібербезпека піднялася на перше місце в порядку денному для адміністрації Байдена після серії гучних атак на такі організації, як компанія з управління мережами SolarWinds, Colonial Pipeline, м'ясопереробна компанія JBS та програмна компанія Kaseya.