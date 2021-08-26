Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден очікує, що Росія покарає хакерів за атаки на США

Четвер, 26 серпня 2021, 09:25
Фото ТАСС

Президент США Джо Байден очікує від президента РФ Володимира Путіна, що Росія притягне до відповідальності кіберзлочинців, які атакували американські компанії.

Джерело: Білий дім з посиланням на заяву Байдена на нараді з кібербезпеки

Пряма мова Байдена: "У мене був саміт з Володимиром Путіним (саміт у Женеві у червні – ред.), і я дав йому зрозуміти, що ми очікуємо, що він також притягне їх до відповідальності, тому що вони знають, де вони і хто вони".

Деталі: Байден зазначив, що кібербезпека – це глобальна проблема, і закликав країни G7 притягувати до відповідальності ті країни, які приховують злочинців-вимагачів.

Він також додав, що вперше за сім років НАТО оновив кіберполітику.

Також, за словами Байдена, в травні він видав розпорядження про підвищення кібербезпеки федерального уряду США. Крім того, запустили 100-денну ініціативу щодо підвищення кібербезпеки в електроенергетиці.

Передісторія: 

  • У липні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати готові покарати хакерів, які працюють на території РФ, якщо Москва сама не вживатиме відповідних заходів.
  • Кібербезпека піднялася на перше місце в порядку денному для адміністрації Байдена після серії гучних атак на такі організації, як компанія з управління мережами SolarWindsColonial Pipeline, м'ясопереробна компанія JBS та програмна компанія Kaseya.

Українська правда
Теми: хакериСШАРосіяБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Локдаун в Україні можуть ввести вже в листопаді – МОЗ

Біля аеропорту Кабула прогримів вибух, є загиблі

відео, фото, оновленоВ офіс омбудсмена кинули "коктейль Молотова"

Кабмін хоче змінити підхід до терористичних організацій

фотоЗатримали керівника популярного природного парку: підозрюють у хабарях з туристів

Заступник генсека НАТО розповів, яких реформ Альянс чекає від України

Усі новини...
хакери
Хакери відключили систему запису на вакцинацію в італійському регіоні Лаціо
Румунська спецслужба закликала посилити кіберзахист лікарень
Російські хакери зламали федеральну прокуратуру – Мін’юст США
Останні новини
20:02
Автомобіль, телевізори та велосипеди: у Вінниці розіграють призи серед вакцинованих
19:48
Офіційний курс гривні знову ослабнув
19:46
Франція евакуює посла в Афганістані після вибухів біля аеропорту Кабула
19:39
Ціни на необроблену деревину зросли майже на 350%
19:34
В ОП кажуть, що парад і концерт до Дня Незалежності подивились 15 млн українців
19:05
відеоВ результаті вибухів біля аеропорту Кабула постраждали щонайменше 60 людей
18:58
Провокатора, який облив Порошенка зеленкою, відпустили з поліції – адвокат
18:50
В Україні у 22 лікарнях роблять безкоштовну трансплантацію органів – Ляшко
18:33
"Укроборонпром" хоче використовувати штучний інтелект в "оборонці"
18:22
Вибух біля аеропорту Кабула влаштував смертник ІДІЛ - ЗМІ
Усі новини...