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Байден ожидает, что Россия накажет хакеров за атаки на США

Четверг, 26 августа 2021, 09:25
Фото ТАСС

Президент США Джо Байден ожидает от президента РФ Владимира Путина, что Россия привлечет к ответственности киберпреступников, которые атаковали американские компании.

Источник: Белый дом со ссылкой на заявление Байдена на совещании по кибербезопасности

Прямая речь Байдена: "У меня был саммит с Владимиром Путиным (саммит в Женеве в июне – ред.), и я дал ему понять, что мы ожидаем, что он также привлечет их к ответственности, потому что они знают, где они и кто они".

Детали: Байден отметил, что кибербезопасность – это глобальная проблема, и призвал страны G7 привлекать к ответственности те страны, которые укрывают преступников-вымогателей.

Он также добавил, что впервые за семь лет НАТО обновил киберполитику.

Также, по словам Байдена, в мае он издал распоряжение о повышении кибербезопасности федерального правительства США. Кроме того, запустили 100-дневную инициативу по повышению кибербезопасности в электроэнергетике.  

Предыстория:

  • В июле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы наказать хакеров, работающих на территории РФ, если Москва сама не будет принимать соответствующие меры.
  • Кибербезопасность поднялась на первое место в повестке дня для администрации Байдена после серии громких атак на такие организации, как компания по управлению сетями SolarWindsColonial Pipeline, мясоперерабатывающая компания JBS и программная компания Kaseya.

Украинская правда
Темы: хакерыСШАРосcияБайден
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