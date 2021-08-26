Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден ожидает, что Россия накажет хакеров за атаки на США

Четверг, 26 августа 2021, 09:25
Байден ожидает, что Россия накажет хакеров за атаки на США
Фото ТАСС

Президент США Джо Байден ожидает от президента РФ Владимира Путина, что Россия привлечет к ответственности киберпреступников, которые атаковали американские компании.

Источник: Белый дом со ссылкой на заявление Байдена на совещании по кибербезопасности

Прямая речь Байдена: "У меня был саммит с Владимиром Путиным (саммит в Женеве в июне – ред.), и я дал ему понять, что мы ожидаем, что он также привлечет их к ответственности, потому что они знают, где они и кто они".

Детали: Байден отметил, что кибербезопасность – это глобальная проблема, и призвал страны G7 привлекать к ответственности те страны, которые укрывают преступников-вымогателей.

Он также добавил, что впервые за семь лет НАТО обновил киберполитику.

Также, по словам Байдена, в мае он издал распоряжение о повышении кибербезопасности федерального правительства США. Кроме того, запустили 100-дневную инициативу по повышению кибербезопасности в электроэнергетике.  

Предыстория:

  • В июле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы наказать хакеров, работающих на территории РФ, если Москва сама не будет принимать соответствующие меры.
  • Кибербезопасность поднялась на первое место в повестке дня для администрации Байдена после серии громких атак на такие организации, как компания по управлению сетями SolarWindsColonial Pipeline, мясоперерабатывающая компания JBS и программная компания Kaseya.

Украинская правда
Темы: хакерыСШАРосcияБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
хакеры
Хакеры из России "слили" конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО
Китайцы хакнули электронную почту госорганов в Европе - Microsoft
"Сдохнете, оккупанты голимые": украинские хакеры взломали онлайн-конференцию "РЖД"
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: