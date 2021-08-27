Росія наростила військовий контингент у Криму – розвідка

За весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент у Криму, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Джерело: ГУР у Facebook

Пряма мова Буданова: "Восьмий рік Україна стримує російську агресію. Ми фіксуємо стягування російських військ та зброї до наших кордонів та на окуповані нею території Сходу та Крим.

З перших днів окупації Кремль перетворює Кримський півострів на мілітарну базу для контролю над Чорним та Азовським морем, провокацій та погроз країнам всього Причорномор’я, зокрема Україні та нашим натівським союзникам. Ми спостерігаємо, як загроза не лише Україні, а усій Європі, зростає з кожним днем".

Деталі: Водночас він наголосив, що Україна готова "до боротьби аж до повної деокупації Кримського півострова", тому "Крим буде звільнено, а злочинців – покарано".

У ГУР МО нагадали, що для повернення півострова Україна ініціювала міжнародний майданчик – Кримську платформу, який розпочав свою роботу у Києві напередодні 30-ої річниці Незалежності. Мета платформи – обговорення шляхів деокупації Криму.

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