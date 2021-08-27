Росія наростила військовий контингент у Криму – розвідка
За весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент у Криму, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Джерело: ГУР у Facebook
Пряма мова Буданова: "Восьмий рік Україна стримує російську агресію. Ми фіксуємо стягування російських військ та зброї до наших кордонів та на окуповані нею території Сходу та Крим.
З перших днів окупації Кремль перетворює Кримський півострів на мілітарну базу для контролю над Чорним та Азовським морем, провокацій та погроз країнам всього Причорномор’я, зокрема Україні та нашим натівським союзникам. Ми спостерігаємо, як загроза не лише Україні, а усій Європі, зростає з кожним днем".
Деталі: Водночас він наголосив, що Україна готова "до боротьби аж до повної деокупації Кримського півострова", тому "Крим буде звільнено, а злочинців – покарано".
У ГУР МО нагадали, що для повернення півострова Україна ініціювала міжнародний майданчик – Кримську платформу, який розпочав свою роботу у Києві напередодні 30-ої річниці Незалежності. Мета платформи – обговорення шляхів деокупації Криму.
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"Це моє особисте пекло". Як окупували Крим: новини, які ми (майже) не помітили в лютому 2014-го
Передісторія:
- 23 серпня у Києві стартував установчий саміт Кримської платформи – першого переговорного майданчика України з деокупації Криму. На нього прибули представники 46 країн.
- Так званий віце-прем'єр кримського уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що міжнародний саміт "Кримська платформа" може обернутися для його учасників "низкою хворобливих наслідків".
- Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія розглядає участь окремих країн і міжнародних організацій в Кримській платформі як посягання на свою територіальну цілісність.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія тиснула на учасників Кримської платформи, які мали намір приїхати в Україну.