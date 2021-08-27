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Россия нарастила военный контингент в Крыму – разведка

Пятница, 27 августа 2021, 11:50
Россия нарастила военный контингент в Крыму – разведка
Российские военные. Фото mil.ru

За весну-лето Россия увеличила свой военный контингент в Крыму, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Источник: ГУР в Facebook

Прямая речь Буданова: "Восьмой год Украина сдерживает российскую агрессию. Мы фиксируем стягивание российских войск и оружия к нашим границам и на оккупированные ею территории Востока и Крым.

С первых дней оккупации Кремль превращает Крымский полуостров на военную базу для контроля над Черным и Азовским морем, провокаций и угроз странам всего Причерноморья, в частности Украине и нашим натовским союзникам. Мы наблюдаем, как угроза не только Украине, но всей Европе, растет с каждым днем ​".

Детали: В то же время он подчеркнул, что Украина готова "к борьбе до полной деоккупации Крымского полуострова", поэтому "Крым будет освобожден, а преступники – наказаны".

В ГУР МО напомнили, что для возвращения полуострова Украина инициировала международную площадку – Крымскую платформу, которая начала свою работу в Киеве накануне тридцатой годовщины Независимости. Цель платформы – обсуждение путей деоккупации Крыма.

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"Это мой личный ад". Как оккупировали Крым: новости, которые мы (почти) не заметили в феврале 2014-го

Предыстория: 

  • 23 августа в Киеве стартовал учредительный саммит Крымской платформы – первой переговорной площадки Украины по деоккупации Крыма. На него прибыли представители 46 стран.
  • Так называемый вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что международный саммит "Крымская платформа" может обернуться для его участников "рядом болезненных последствий".
  • Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия давила на участников Крымской платформы, которые намеревались приехать в Украину.

Украинская правда

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Темы: РосcияКрымармияразведка
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