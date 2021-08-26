Зеленський: Росія тиснула на учасників Кримської платформи

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія тиснула на учасників Кримської платформи, які мали намір приїхати в Україну.

Джерело: Зеленський в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова Зеленського: "В цілому вони (учасники Кримської платформи – ред.) вражені. Вони вражені тому, що, мені здається, до останнього кожен з них – хтось одразу відреагував, хтось сумнівався, на когось великий був тиск – це не секрет – від Росії: вони дзвонили їм прямо по телефону на рівні міністрів закордонних справ, на рівні лідерів – лідерам. Всі сумнівались що буде 30 країн (Україна заявляла, що будуть представники не менше 30 країн на Кримській платформі – ред.)".

Деталі: За словами президента, усі учасники були вражені кількістю присутніх, а також тим, що в Україні їм "одразу показали декларацію, одразу пішли в офіс Кримської платформи, показали молоду команду професійних людей, яка вже створює мережу таких самих людей, які займаються питаннями гуманітарними, полонених по всьому світу".

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