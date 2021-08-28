Война на востоке: 13 нарушений, 4 раненых и 4 травмированных

Вследствие вражеских обстрелов в субботу четверо военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще 4 – боевые травмы.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 – боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное.

Наши воины оказали адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность".

Детали: Всего с начала этого периода зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

Возле населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного, что возле Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи Травневого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Что предшествовало: Ранее Украинская делегация в ТКГ сообщила, что во время обстрела вооруженными формированиями РФ Авдеевки и окрестностей ранены и получили боевые травмы 8 украинских военнослужащих.

28 августа российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки, Укрзализныце пришлось частично ограничить движение поездов.