Война на востоке: 13 нарушений, 4 раненых и 4 травмированных
Вследствие вражеских обстрелов в субботу четверо военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще 4 – боевые травмы.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Дословно: "В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 – боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное.
Наши воины оказали адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность".
Детали: Всего с начала этого периода зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.
Неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.
Возле населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Водяного, что возле Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.
Вблизи Травневого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Что предшествовало: Ранее Украинская делегация в ТКГ сообщила, что во время обстрела вооруженными формированиями РФ Авдеевки и окрестностей ранены и получили боевые травмы 8 украинских военнослужащих.
28 августа российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки, Укрзализныце пришлось частично ограничить движение поездов.