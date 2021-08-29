Посольство закликало громадян США покинути аеропорт у Кабулі
Неділя, 29 серпня 2021, 06:30
Американців закликали негайно покинути аеропорт через "достовірну загрозу".
Джерело: Посольство США в Афганістані
Дослівно: "Через конкретну, достовірну загрозу, усім громадянам США, що знаходяться поблизу аеропорту Кабула…, слід негайно покинути зону аеропорту".
Деталі: У посольстві зазначають, що громадянам США не варто перебувати в аеропорту і наближатися до воріт аеропорту.
Також американців закликають уникати скупчень людей, дотримуватися вказівок місцевої влади, мати запасний план на випадок надзвичайних ситуацій і стежити за останніми новинами в місцевих ЗМІ.
Що передувало: Президент США Джо Байден заявив про високу ймовірність нової терористичної атаки в аеропорту Кабула в найближчі 24-36 годин.
Передісторія:
- Ряд вибухів в Кабулі влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаки.
- У відповідь на серію вибухів в Кабулі, в результаті яких загинули афганці та американські військові, президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь.
- Пізніше військові США у відповідь на теракт в Кабулі завдали удару з дрона по одному з членів терористичної організації "Ісламська держава", він загинув.
- У суботу генерал-майор армії США Вільям Тейлор повідомив, що два бойовики ІДІЛ були вбиті і ще один поранений внаслідок удару безпілотника у п'ятницю в провінції Нангархар на сході Афганістану.
Українська правда