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Посольство закликало громадян США покинути аеропорт у Кабулі

Неділя, 29 серпня 2021, 06:30
Фото: AFP

Американців закликали негайно покинути аеропорт через "достовірну загрозу".

Джерело: Посольство США в Афганістані

Дослівно: "Через конкретну, достовірну загрозу, усім громадянам США, що знаходяться поблизу аеропорту Кабула…, слід негайно покинути зону аеропорту".

Деталі: У посольстві зазначають, що громадянам США не варто перебувати в аеропорту і наближатися до воріт аеропорту.

Також американців закликають уникати скупчень людей, дотримуватися вказівок місцевої влади, мати запасний план на випадок надзвичайних ситуацій і стежити за останніми новинами в місцевих ЗМІ.

Що передувало: Президент США Джо Байден заявив про високу ймовірність нової терористичної атаки в аеропорту Кабула в найближчі 24-36 годин.

Передісторія:

  • Ряд вибухів в Кабулі влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаки.
  • У відповідь на серію вибухів в Кабулі, в результаті яких загинули афганці та американські військові, президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь.
  • Пізніше військові США у відповідь на теракт в Кабулі завдали удару з дрона по одному з членів терористичної організації "Ісламська держава", він загинув.
  • У суботу генерал-майор армії США Вільям Тейлор повідомив, що два бойовики ІДІЛ були вбиті і ще один поранений внаслідок удару безпілотника у п'ятницю в провінції Нангархар на сході Афганістану.

Українська правда
Теми: АфганістанСША


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