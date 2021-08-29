Посольство закликало громадян США покинути аеропорт у Кабулі

Американців закликали негайно покинути аеропорт через "достовірну загрозу".

Джерело: Посольство США в Афганістані

Дослівно: "Через конкретну, достовірну загрозу, усім громадянам США, що знаходяться поблизу аеропорту Кабула…, слід негайно покинути зону аеропорту".

Деталі: У посольстві зазначають, що громадянам США не варто перебувати в аеропорту і наближатися до воріт аеропорту.

Також американців закликають уникати скупчень людей, дотримуватися вказівок місцевої влади, мати запасний план на випадок надзвичайних ситуацій і стежити за останніми новинами в місцевих ЗМІ.

Що передувало: Президент США Джо Байден заявив про високу ймовірність нової терористичної атаки в аеропорту Кабула в найближчі 24-36 годин.

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