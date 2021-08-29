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Посольство призвало граждан США покинуть аэропорт в Кабуле

Воскресенье, 29 августа 2021, 06:30
Посольство призвало граждан США покинуть аэропорт в Кабуле
Фото: AFP

Американцев призвали немедленно покинуть аэропорт из-за "достоверной угрозе".

Источник: Посольство США в Афганистане

Дословно: "Через конкретную, достоверную угрозу, всем гражданам США, которые находятся вблизи аэропорта Кабула ..., следует немедленно покинуть зону аэропорта".

Детали: В посольстве отмечают, что гражданам США не стоит находиться в аэропорту и приближаться к воротам аэропорта.

Также американцев призывают избегать скоплений людей, следовать указаниям местных властей, иметь запасной план на случай чрезвычайных ситуаций и следить за последними новостями в местных СМИ.

Что предшествовало:Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности новой террористической атаки в аэропорту Кабула в ближайшие 24-36 часов.

Предыстория:

  • Ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаки.
  • В ответ на серию взрывов в Кабуле, в результате которых погибли афганцы и американские военные, президент США Джо Байден приказал нанести ответный удар.
  • Позже военные США в ответ на теракт в Кабуле нанесли удар с помощью дрона по одному из членов террористической организации "Исламское государство", он погиб.
  • В субботу генерал-майор армии США Уильям Тейлор сообщил, что два боевика ИГИЛ были убиты и еще один ранен в результате удара беспилотника в пятницу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Украинская правда
Темы: АфганистанСША
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