Посольство призвало граждан США покинуть аэропорт в Кабуле

Американцев призвали немедленно покинуть аэропорт из-за "достоверной угрозе".

Источник: Посольство США в Афганистане

Дословно: "Через конкретную, достоверную угрозу, всем гражданам США, которые находятся вблизи аэропорта Кабула ..., следует немедленно покинуть зону аэропорта".

Детали: В посольстве отмечают, что гражданам США не стоит находиться в аэропорту и приближаться к воротам аэропорта.

Также американцев призывают избегать скоплений людей, следовать указаниям местных властей, иметь запасной план на случай чрезвычайных ситуаций и следить за последними новостями в местных СМИ.

Что предшествовало:Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности новой террористической атаки в аэропорту Кабула в ближайшие 24-36 часов.

Предыстория: