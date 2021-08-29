Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посольство призвало граждан США покинуть аэропорт в Кабуле

Воскресенье, 29 августа 2021, 06:30
Фото: AFP

Американцев призвали немедленно покинуть аэропорт из-за "достоверной угрозе".

Источник: Посольство США в Афганистане

Дословно: "Через конкретную, достоверную угрозу, всем гражданам США, которые находятся вблизи аэропорта Кабула ..., следует немедленно покинуть зону аэропорта".

Детали: В посольстве отмечают, что гражданам США не стоит находиться в аэропорту и приближаться к воротам аэропорта.

Также американцев призывают избегать скоплений людей, следовать указаниям местных властей, иметь запасной план на случай чрезвычайных ситуаций и следить за последними новостями в местных СМИ.

Что предшествовало:Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности новой террористической атаки в аэропорту Кабула в ближайшие 24-36 часов.

Предыстория:

  • Ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаки.
  • В ответ на серию взрывов в Кабуле, в результате которых погибли афганцы и американские военные, президент США Джо Байден приказал нанести ответный удар.
  • Позже военные США в ответ на теракт в Кабуле нанесли удар с помощью дрона по одному из членов террористической организации "Исламское государство", он погиб.
  • В субботу генерал-майор армии США Уильям Тейлор сообщил, что два боевика ИГИЛ были убиты и еще один ранен в результате удара беспилотника в пятницу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Украинская правда
Темы: АфганистанСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

После 7 лет болезни умер Герой Украины Петраковский

США заявили, что нанесли удар по авто со смертниками ИГИЛ в Кабуле

видеоВ Кабуле прогремел новый взрыв, есть погибшие – СМИ

фотоВ Киеве открыли Мемориал воинам, погибшим в войне РФ против Украины

фотоДоброволец Святослав Горбенко удостоен звания Герой Украины посмертно

Джонсон игнорировал свои же советы по безопасности и вел переговоры с личного телефона - СМИ

Все новости...
Афганистан
Британия прекратила эвакуацию гражданских из Кабула
Талибы анонсировали новое правительство и осудили атаку США на ИГИЛ
В аэропорту Кабула скоро может произойти новый теракт – Байден
Последние новости
18:45
У побережья Италии спасли рекордное количество мигрантов
18:33
После 7 лет болезни умер Герой Украины Петраковский
18:18
фото, видеоВ Киеве закрыли вестибюль станции метро из-за угрозы подтопления
18:12
Кредитование Центрэнерго госбанками нарушает принципы ОЭСР — KSE
17:53
США заявили, что нанесли удар по авто со смертниками ИГИЛ в Кабуле
17:34
Украина запретит въезд авто на номерах Приднестровья, несмотря на просьбы Молдовы
17:31
Land Rover отозвал в США более 111 тысяч авто
17:22
ООС: двое раненых с начала суток, один в тяжелом состоянии
16:53
В Киеве в ближайший час ожидается гроза
16:43
В Запорожье произошла перестрелка возле кафе: 5 пострадавших
Все новости...