Посольство призвало граждан США покинуть аэропорт в Кабуле
Воскресенье, 29 августа 2021, 06:30
Американцев призвали немедленно покинуть аэропорт из-за "достоверной угрозе".
Источник: Посольство США в Афганистане
Дословно: "Через конкретную, достоверную угрозу, всем гражданам США, которые находятся вблизи аэропорта Кабула ..., следует немедленно покинуть зону аэропорта".
Детали: В посольстве отмечают, что гражданам США не стоит находиться в аэропорту и приближаться к воротам аэропорта.
Также американцев призывают избегать скоплений людей, следовать указаниям местных властей, иметь запасной план на случай чрезвычайных ситуаций и следить за последними новостями в местных СМИ.
Что предшествовало:Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности новой террористической атаки в аэропорту Кабула в ближайшие 24-36 часов.
Предыстория:
- Ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаки.
- В ответ на серию взрывов в Кабуле, в результате которых погибли афганцы и американские военные, президент США Джо Байден приказал нанести ответный удар.
- Позже военные США в ответ на теракт в Кабуле нанесли удар с помощью дрона по одному из членов террористической организации "Исламское государство", он погиб.
- В субботу генерал-майор армии США Уильям Тейлор сообщил, что два боевика ИГИЛ были убиты и еще один ранен в результате удара беспилотника в пятницу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Украинская правда