В Кабуле прогремел новый взрыв, есть погибшие – СМИ

В столице Афганистана Кабуле снова прогремел сильный взрыв.

Источник: Al Arabiya со ссылкой на AFP и местные СМИ

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE