В Кабуле прогремел новый взрыв, есть погибшие – СМИ

В столице Афганистана Кабуле снова прогремел сильный взрыв.

Источник: Al Arabiya со ссылкой на AFP и местные СМИ

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021

Детали: Как пишет издание, журналисты AFP слышали взрыв в Кабуле, также о нем сообщают местные СМИ.

Чиновник в сфере безопасности из недавно свергнутого правительства Афганистана сказал AFP, что это была ракета, "которая, по предварительной информации, попала в дом".

Позже афганское информационное агентство Asvaka сообщило, что по меньшей мере два человека были убиты и трое ранены в результате ракетного обстрела возле аэропорта Кабула.

Updates:



A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021

По словам начальника афганской полиции, в результате ракетной атаки к северо-западу от аэропорта Кабула во время эвакуации США был убит ребенок.

Что предшествовало: 28 августа президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности новой террористической атаки в аэропорту Кабула в ближайшие 24-36 часов.

Предыстория: