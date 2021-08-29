В Кабуле прогремел новый взрыв, есть погибшие – СМИ
В столице Афганистана Кабуле снова прогремел сильный взрыв.
Источник: Al Arabiya со ссылкой на AFP и местные СМИ
Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021
Детали: Как пишет издание, журналисты AFP слышали взрыв в Кабуле, также о нем сообщают местные СМИ.
Чиновник в сфере безопасности из недавно свергнутого правительства Афганистана сказал AFP, что это была ракета, "которая, по предварительной информации, попала в дом".
Позже афганское информационное агентство Asvaka сообщило, что по меньшей мере два человека были убиты и трое ранены в результате ракетного обстрела возле аэропорта Кабула.
Updates:— Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021
A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s
По словам начальника афганской полиции, в результате ракетной атаки к северо-западу от аэропорта Кабула во время эвакуации США был убит ребенок.
Что предшествовало: 28 августа президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности новой террористической атаки в аэропорту Кабула в ближайшие 24-36 часов.
Предыстория:
- Взрыв в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность.
- По данным СМИ, в результате теракта возле аэропорта Кабула, который устроил террорист-смертник, погибли не менее 200 человек, среди них 13 американских военных.
- Позже военные США в ответ на теракт в Кабуле нанесли удар с помощью дрона по одному из членов террористической организации "Исламское государство", он погиб.
- В субботу генерал-майор армии США Уильям Тейлор сообщил, что два боевика ИГИЛ были убиты и еще один ранен в результате удара беспилотника в пятницу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.