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В Кабуле прогремел новый взрыв, есть погибшие – СМИ

Воскресенье, 29 августа 2021, 16:05
скриншот видео

В столице Афганистана Кабуле снова прогремел сильный взрыв.

Источник: Al Arabiya со ссылкой на AFP и местные СМИ

Детали: Как пишет издание, журналисты AFP слышали взрыв в Кабуле, также о нем сообщают местные СМИ.

Чиновник в сфере безопасности из недавно свергнутого правительства Афганистана сказал AFP, что это была ракета, "которая, по предварительной информации, попала в дом".

Позже афганское информационное агентство Asvaka сообщило, что по меньшей мере два человека были убиты и трое ранены в результате ракетного обстрела возле аэропорта Кабула.

По словам начальника афганской полиции, в результате ракетной атаки к северо-западу от аэропорта Кабула во время эвакуации США был убит ребенок.

Что предшествовало: 28 августа президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности новой террористической атаки в аэропорту Кабула в ближайшие 24-36 часов.

Предыстория:

  • Взрыв в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность.
  • По данным СМИ, в результате теракта возле аэропорта Кабула, который устроил террорист-смертник, погибли не менее 200 человек, среди них 13 американских военных.
  • Позже военные США в ответ на теракт в Кабуле нанесли удар с помощью дрона по одному из членов террористической организации "Исламское государство", он погиб.
  • В субботу генерал-майор армии США Уильям Тейлор сообщил, что два боевика ИГИЛ были убиты и еще один ранен в результате удара беспилотника в пятницу в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

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