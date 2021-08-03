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Адвокат Чауса не знає, чи доставлять його 4 серпня в суд

Вівторок, 3 серпня 2021, 20:29
Адвокат Чауса не знає, чи доставлять його 4 серпня в суд
ФОТО ИЗ ТГ АНДРія ЦАПЛієНКа

Адвокат колишнього судді Миколи Чауса, який наразі перебуває в СБУ, не знає, чи його доставлять 4 серпня до Вищого антикорупційного суду, де йому б мали обирати запобіжний захід за клопотанням НАБУ. 

Джерело: адвокат Ростислав Кравець у Telegram 

Пряма мова: "Відносно завтрашнього суду у мене ще немає інформації, чи зможуть його доставити і забезпечити необхідний захист. Адвокати будуть".

Деталі: Адвокат також додав, що разом із Чаусом вони посміялись над повідомленнями про начебто зустріч президента Володимира Зеленського із його клієнтом. 

Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити його безпеку повинні працівники СБУ.

Українська правда

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Теми: ЧауссудАнтикорупційний суд
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