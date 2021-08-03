Адвокат Чауса не знає, чи доставлять його 4 серпня в суд

Адвокат колишнього судді Миколи Чауса, який наразі перебуває в СБУ, не знає, чи його доставлять 4 серпня до Вищого антикорупційного суду, де йому б мали обирати запобіжний захід за клопотанням НАБУ.

Джерело: адвокат Ростислав Кравець у Telegram

Пряма мова: "Відносно завтрашнього суду у мене ще немає інформації, чи зможуть його доставити і забезпечити необхідний захист. Адвокати будуть".

Деталі: Адвокат також додав, що разом із Чаусом вони посміялись над повідомленнями про начебто зустріч президента Володимира Зеленського із його клієнтом.

Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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