Адвокат Чауса не знає, чи доставлять його 4 серпня в суд
Адвокат колишнього судді Миколи Чауса, який наразі перебуває в СБУ, не знає, чи його доставлять 4 серпня до Вищого антикорупційного суду, де йому б мали обирати запобіжний захід за клопотанням НАБУ.
Джерело: адвокат Ростислав Кравець у Telegram
Пряма мова: "Відносно завтрашнього суду у мене ще немає інформації, чи зможуть його доставити і забезпечити необхідний захист. Адвокати будуть".
Деталі: Адвокат також додав, що разом із Чаусом вони посміялись над повідомленнями про начебто зустріч президента Володимира Зеленського із його клієнтом.
Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Передісторія:
- 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
- Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
- Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити його безпеку повинні працівники СБУ.