Кличко викликав "на килим" до Київради міністра культури і головного копа столиці

Мер Києва Віталій Кличко викликав міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка та начальника Київського управління поліції Івана Вигівського на пленарне засідання Київської міської ради, яке відбудеться у вівторок 31 серпня.

Джерело: Київська міська державна адміністрація на своєму сайті

Деталі: Відповідні листи від імені мера Києва Віталія Кличка були направлені до Мінкульту та Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначено у листах, керівників органів державної влади запрошено відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та у зв'язку із "численними зверненнями депутатів Київської міської ради".

Дослівно: "Олександра Ткаченка запрошено з метою заслуховування інформації про діяльність у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві. Івана Вигівського – з метою заслуховування інформації про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадської безпеки та порядку та результати діяльності на території міста Києва".

Передісторія: Між Кличком з одного боку та Ткаченком і Вигівським з іншого нещодавно виник конфлікт через знесення історичної будівлі в Києві. Забудовник зніс у столиці так званий будинок Барбана. Ткаченко після цього заявив, що йому соромно за столичну владу.

Кличко у відповідь звинуватив Міністерство культури та інформполітики, а також поліцію у тому, що вони не запобігли знесенню будинку Барбана.

Пізніше Кличку зателефонували з Офісу президента та запросили на засідання РНБО. Мер Києва відмовився через робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину. В ОП вважають відмовками причини неявки на засідання РНБО, озвучені Кличком.

Рада нацбезпеки та оборони на своєму засіданні ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана, а також провести аудит усіх архітектурних пам’яток на території держави.