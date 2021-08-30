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Кличко вызвал "на ковер" в Киевсовет министра культуры и главного копа столицы

Понедельник, 30 августа 2021, 17:51
Мэр Киева Виталий Кличко (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

Мэр Киева Виталий Кличко вызвал министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и начальника Киевского управления полиции Ивана Выговского на пленарное заседание Киевского городского совета, которое состоится во вторник 31 августа.

Источник: Киевская городская государственная администрация на своем сайте

Детали: Соответствующие письма от имени Кличко были направлены в Минкульт и в Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Как указано в письмах, руководители органов государственной власти приглашены в соответствии со статьей 26 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и в связи с "многочисленными обращениями депутатов Киевского городского совета".

Дословно: "Александр Ткаченко приглашен с целью заслушать его информацию о деятельности в сфере охраны культурного наследия в Киеве. Ивана Выговского - с целью заслушать его информацию о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественной безопасности и порядка и результатах деятельности на территории города Киева".

 

Предыстория: Между Кличко с одной стороны и Ткаченко и Выговским с другой недавно возник конфликт из-за сноса исторического здания в Киеве. Застройщик снес в столице так называемый дом Барбана. Ткаченко после этого заявил, что ему стыдно за столичную власть.

Кличко в ответ обвинил Министерство культуры и информполитики, а также полицию в том, что они не предотвратили снос дома Барбана.

Позже Кличко позвонили из Офиса президента и пригласили на заседание СНБО. Мэр Киева отказался из-за рабочей поездки в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область. В ОП считают отговорками причины неявки на заседание СНБО, озвученные Кличко.

Совет нацбезопасности и обороны на своем заседании принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных памятников на территории государства.

Украинская правда
Темы: КиевВиталий КличкоТкаченкополиция
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