Ситник не виключає, що Чауса могли підготувати, які свідчення давати

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що словам та свідченням екссудді Миколи Чауса, якого підозрюють у хабарництві, довіряти не можна, оскільки наразі він є "дискредитованим й, можливо, підготовленим фігурантом-свідком".

Джерело: Ситник в інтерв’ю для ZN.UA

Пряма мова: "Повторюся: ми отримали дискредитованого й, можливо, як ви самі припустили, підготовленого фігуранта-свідка Чауса, з ризиками його звернення до ЄСПЛ щодо політичного переслідування в Україні".

Деталі: Йдеться про те, що оскільки справа перетворилась на політичну, зважаючи на вивезення Чауса з України та викрадення з Молдови, де, ймовірно, не обійшлось без участі минулої та чинної влади. Зважаючи на такі обставини, фігурант звичайної справи про хабарництво може позиватись до ЄСПЛ через начебто політичне переслідування в Україні.

Ситник каже, що з часу як Чауса привезли до України, невідомо, що з колишнім суддею робили та де він перебував ці місяці. Саме тому довіряти його словами без доказів не можна.

Директор НАБУ також не виключає, що справу, де Чаус є підозрюваним у хабарництві, можуть забрати в бюро, оскільки вже був прецедент, коли суд забирає справи із підслідності НАБУ.

Ситник також підтвердив інформацію УП, що Служба безпеки перевозила Чауса на вертольоті до Києва із Вінницької області. Він також розповів, що клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному колишньому судді вдалось вручити, оскільки СБУ повідомила НАБУ, що Чаус перебуває у лікарні "Феофанія".

Що передувало: НАБУ повідомило, що його детективи затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія" і вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу. Згодом Чауса привезли до ізолятора СБУ.

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Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям.

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