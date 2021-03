Американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить винахіднику Ілону Маску, готує запуск десятого прототипа міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Джерело: трансляція з космодрому, Ілон Маск в Twitter, сайт SpaceX

Деталі: Starship SN10 о 19:49 почали заправляти паливом (метан та кисень). Запуск очікувався о 20:50 за київським часом, але підготовка була перервана через необхідність технічних робот на стартовому майданчику.

О 22:14 запуск був скасований за одну десяту секунди до старту. SpaceX повідомила, що друга спроба, можливо, відбудеться о 00:50.

Ілон Маск повідомив, що причина переривання була у занадто суворому налаштуванні параметрів двигунів космічного корабля. Винахідник додав, що друга спроба відбудеться ще сьогодні.

Зазначимо, що стартове вікно лишається відкритим до 2:00 4 березня.

Момент переривання запуску.

Abort.



Raptor out of bounds thrust.



And Scrub. pic.twitter.com/WaJqMVcJGh