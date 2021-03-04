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Космічний корабель Ілона Маска Starship вперше вдало приземлився... а потім вибухнув

Четвер, 4 березня 2021, 07:05
Космічний корабель Ілона Маска Starship вперше вдало приземлився... а потім вибухнув

Американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить винахіднику Ілону Маску, здійснила запуск і посадку десятого прототипа міжпланетного багаторазового корабля Starship, однак невдовзі після приземлення прототип вибухнув.

Джерело: трансляція з космодрому

 

Напередодні старту SN10 Маск зазначив, що випробування прототипу пройдуть успішно з ймовірністю 60% (попередні тести, за оцінкою Маска, мали 33% на успіх).

 

Деталі: Starship SN10 о 19:49 почали заправляти паливом (метан та кисень). Запуск очікувався о 20:50 за київським часом, але підготовка була перервана через необхідність технічних робот на стартовому майданчику.

О 22:14 запуск був скасований за одну десяту секунди до старту. SpaceX повідомила, що друга спроба, можливо, відбудеться о 00:50.

Ілон Маск повідомив, що причина переривання була у занадто суворому налаштуванні параметрів двигунів космічного корабля. Винахідник підтвердив, що друга спроба відбудеться. Зазначимо, що стартове вікно лишається відкритим до 2:00 4 березня.

Момент переривання запуску.

 
Скрін трансляції
 
Скрін трансляції

Starship SN10 встановлено на власному пусковому комплексі SpaceX біля містечка Бока Чика у штаті Техас, яке Маск має намір перейменувати у Зоряна база (Starbase) та розбудувати там велике місто.

 
Фото: SpaceX

2 березня японський мільярдер Юсаку Маедзава, який стане першим космічним туристом компанії SpaceX, оголосив про набір команди з восьми осіб для спільного польоту до Місяця. Участь у місії для них буде безкоштовною.

 

Що передувало: 16 лютого в Техасі завершили підготовку 11-го прототипу Starship в той час, коли ще п'ять тестових моделей багаторазового міжпланетного корабля наразі ще будуються.

В Бока Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. 24 грудня Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

Нагадаємо:

Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: космосІлон Маск
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