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Ілон Маск вдруге за добу спробує запустити Starship, ймовірність вибуху 40%

Четвер, 4 березня 2021, 00:02

Американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить винахіднику Ілону Маску, готує запуск десятого прототипа міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Джерело: трансляція з космодрому, Ілон Маск в Twitter, сайт SpaceX

Деталі: Starship SN10 о 19:49 почали заправляти паливом (метан та кисень). Запуск очікувався о 20:50 за київським часом, але підготовка була перервана через необхідність технічних робот на стартовому майданчику.

О 22:14 запуск був скасований за одну десяту секунди до старту. SpaceX повідомила, що друга спроба, можливо, відбудеться о 00:50.

Ілон Маск повідомив, що причина переривання була у занадто суворому налаштуванні параметрів двигунів космічного корабля. Винахідник додав, що друга спроба відбудеться ще сьогодні.

Зазначимо, що стартове вікно лишається відкритим до 2:00 4 березня.

Момент переривання запуску.

 
Скрін трансляції
 
Скрін трансляції

Напередодні старту SN10 Маск зазначив, що випробування прототипу пройдуть успішно з ймовірністю 60% (попередні тести, за оцінкою Маска, мали 33% на успіх).

Starship SN10 встановлено на власному пусковому комплексі SpaceX біля містечка Бока Чика у штаті Техас, яке Маск має намір перейменувати у Зоряна база (Starbase) та розбудувати там велике місто.

 
Фото: SpaceX
 

2 березня японський мільярдер Юсаку Маедзава, який стане першим космічним туристом компанії SpaceX, оголосив про набір команди з восьми осіб для спільного польоту до Місяця. Участь у місії для них буде безкоштовною.

 

Що передувало: 16 лютого в Техасі завершили підготовку 11-го прототипу Starship в той час, коли ще п'ять тестових моделей багаторазового міжпланетного корабля наразі ще будуються.

В Бока Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. 24 грудня Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

Нагадаємо:

Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX

Микола Донєв, УП
Теми: космосІлон Маск


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