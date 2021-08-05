Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол ЄС: польоти з Іраку до Мінська скасовуються на наступні 10 днів

Четвер, 5 серпня 2021, 10:22
Посол ЄС: польоти з Іраку до Мінська скасовуються на наступні 10 днів
фото: Вікіпедія

Посол Євросоюзу в Іраку Мартін Хат заявив, що польоти з цієї країни до Мінська на наступні 10 днів будуть скасовані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Хат сказав в коментарі литовському агентству BNS.

"З декількох джерел до нас надійшла така інформація, що польоти на майбутні 10 днів скасовуються. Здається, що це цілком надійна інформація. Наскільки ми розуміємо, про це Iraq Airways інформувала всі туристичні агентства країни", - сказав дипломат.

Він додав, що офіційного повідомлення про це від Iraq Airways ще не отримав.

Хат також сказав, що іракський уряд сформував комітет, який буде з'ясовувати обставини імовірної незаконної доставки іракських мігрантів в Литву через Білорусь.

ЄС останнім часом включився в переговори з Багдадом, щоб повернути іракців, які незаконно перетнули білорусько-литовський кордон, а також переконати Ірак зменшити обсяги польотів до Мінська.

Раніше повідомлялося, що іракські авіалінії мали намір найближчим часом виконувати пасажирські рейси не тільки з Багдада, але ще з трьох міст - Басри, Ербіля та Сулейманії.

Цього року кордон з Білорусі до Литви перейшли понад 4 тисячі нелегальних мігрантів. Більшість з них - іракці.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: