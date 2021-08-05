Посол ЄС: польоти з Іраку до Мінська скасовуються на наступні 10 днів

Посол Євросоюзу в Іраку Мартін Хат заявив, що польоти з цієї країни до Мінська на наступні 10 днів будуть скасовані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Хат сказав в коментарі литовському агентству BNS.

"З декількох джерел до нас надійшла така інформація, що польоти на майбутні 10 днів скасовуються. Здається, що це цілком надійна інформація. Наскільки ми розуміємо, про це Iraq Airways інформувала всі туристичні агентства країни", - сказав дипломат.

Він додав, що офіційного повідомлення про це від Iraq Airways ще не отримав.

Хат також сказав, що іракський уряд сформував комітет, який буде з'ясовувати обставини імовірної незаконної доставки іракських мігрантів в Литву через Білорусь.

ЄС останнім часом включився в переговори з Багдадом, щоб повернути іракців, які незаконно перетнули білорусько-литовський кордон, а також переконати Ірак зменшити обсяги польотів до Мінська.

Раніше повідомлялося, що іракські авіалінії мали намір найближчим часом виконувати пасажирські рейси не тільки з Багдада, але ще з трьох міст - Басри, Ербіля та Сулейманії.

Цього року кордон з Білорусі до Литви перейшли понад 4 тисячі нелегальних мігрантів. Більшість з них - іракці.