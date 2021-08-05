Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посол ЕС: полеты из Ирака в Минск отменяются на следующие 10 дней

Четверг, 5 августа 2021, 10:22
фото: Википедия

Посол Евросоюза в Ираке Мартин Хат заявил, что полеты из этой страны в Минск на следующие 10 дней будут отменены.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Хат сказал в комментарии литовскому агентству BNS.

"Из нескольких источников нам поступила такая информация, что полеты на предстоящие 10 дней отменяются. Кажется, что это вполне надежная информация. Насколько мы понимаем, об этом Iraq Airways информировала все туристические агентства страны", - сказал дипломат.

Он добавил, что официального сообщения об этом от Iraq Airways еще не получил.

Хат также сказал, что иракское правительство сформировало комитет, который будет выяснять обстоятельства предполагаемой незаконной доставки иракских мигрантов в Литву через Беларусь.

ЕС в последнее время включился в переговоры с Багдадом, чтобы вернуть иракцев, которые незаконно пересекли белорусско-литовскую границу, а также убедить Ирак уменьшить объемы полетов в Минск.

Ранее сообщалось, что иракские авиалинии намеревались в ближайшее время выполнять пассажирские рейсы не только из Багдада, но еще из трех городов - Басры, Эрбиля и Сулеймании.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешли более 4000 нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы.

powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВенедиктова рассекретит материалы дела по "Иловайскому котлу"

Глава дипломатии ЕС: Лукашенко нарушил "олимпийское перемирие"

Организаторы Олимпиады в Токио извинились: назвали украинок россиянками

Каратистка Терлюга приносит Украине третье олимпийское серебро

У Зеленского думают переформатировать правительство: варианты на "вылет" осенью

видеоСБУ заявляет, что разоблачила банду рэкетиров из числа полиции: фигурируют и члены "Нацкорпуса"

Все новости...
Последние новости
18:50
Зеленскому предложили дать экс-регионалу Кинаху должность
18:48
В США хотят к 2030 году обеспечить на рынке 50% электрокаров
17:59
Кабмин одобрил евроинтеграционный законопроект об усилении контроля за ГМО
17:58
Работа в тени: за месяц проверок нашли 5 тысяч нелегальных работников
17:49
Верховный суд требует от Кабмина обосновать санкции против чеченца Амагова
17:40
С начала года украинцам вернули 6,8 миллионов за некачественные товары и услуги
17:39
фотоВенедиктова рассекретит материалы дела по "Иловайскому котлу"
17:37
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:36
Лукашенко решил лишать гражданства Беларуси за "экстремизм"
17:12
фотоВ Мадриде задержали одного из боссов итальянской мафии
Все новости...