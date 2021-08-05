Посол ЕС: полеты из Ирака в Минск отменяются на следующие 10 дней

Посол Евросоюза в Ираке Мартин Хат заявил, что полеты из этой страны в Минск на следующие 10 дней будут отменены.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Хат сказал в комментарии литовскому агентству BNS.

"Из нескольких источников нам поступила такая информация, что полеты на предстоящие 10 дней отменяются. Кажется, что это вполне надежная информация. Насколько мы понимаем, об этом Iraq Airways информировала все туристические агентства страны", - сказал дипломат.

Он добавил, что официального сообщения об этом от Iraq Airways еще не получил.

Хат также сказал, что иракское правительство сформировало комитет, который будет выяснять обстоятельства предполагаемой незаконной доставки иракских мигрантов в Литву через Беларусь.

ЕС в последнее время включился в переговоры с Багдадом, чтобы вернуть иракцев, которые незаконно пересекли белорусско-литовскую границу, а также убедить Ирак уменьшить объемы полетов в Минск.

Ранее сообщалось, что иракские авиалинии намеревались в ближайшее время выполнять пассажирские рейсы не только из Багдада, но еще из трех городов - Басры, Эрбиля и Сулеймании.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешли более 4000 нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы.