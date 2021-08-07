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Жителі Афін скаржаться на нестерпну якість повітря через лісові пожежі

Субота, 7 серпня 2021, 14:00
ПОЖЕЖІ В ГРЕЦІЇ. ФОТО З ТВІТТЕРА

Місцеві жителі скаржаться на нестерпну якість повітря в Афінах через дим від лісових пожеж, які досягли околиць міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Через пожежі на місто опускається попіл, а в повітрі відчутний запах диму. 

Місцева влада закликала афінян зачинити всі вікна і не виходити з дому.  

Пожежі тривали на північ від міста всю ніч на суботу.

"Якщо нам не вдасться локалізувати пожежі сьогодні, у нас буде величезна проблема", - заявив державному телебаченню в суботу вранці заступник губернатора Афін Василіс Коккаліс, відповідальний за цивільну оборону.

Водночас, вночі і рано вранці вітри стихли, створивши "вікно можливостей" для пожежних, сказав він.

За словами Коккаліса, троє підозрюваних у підпалах були заарештовані.

Лісові пожежі також продовжуються на острові Евбея, неподалік від Олімпії і Спарти на півострові Пелопоннес, що призводить до масових евакуацій.

Пожежі вирують по всій Греції вже декілька днів, їх ускладнюють аномально високі температури і сильні вітри. 

Пожежні з України, Румунії та Кіпру допомагають грецьким аварійним бригадам стримувати вогонь. Франція, Швейцарія, Швеція та Хорватія надали свої літаки і вертольоти.

Міністерство закордонних справ закликало українців утриматись від відвідин охоплених пожежами територій Греції та Північної Македонії.

Теми: Греція


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