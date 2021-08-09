Прокурор оскаржив запобіжний захід Чаусу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 9 серпня подала апеляційну скаргу на запобіжний захід колишньому судді Миколі Чаусу, якого Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: речниця САП Ольга Постолюк в коментарі УП

Пряма мова: "Ми сьогодні подали апеляційну скаргу і будемо наполягати на триманні під вартою".

Деталі: Наразі дата засідання, на якому будуть розглядати скаргу, ще не визначена.

Що передувало: Колишнього суддю Дніпровського суду столиці Миколу Чауса, якого підозрюють у хабарництві, відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.

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Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям.

Передісторія: