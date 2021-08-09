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Прокурор оскаржив запобіжний захід Чаусу

Понеділок, 9 серпня 2021, 14:22
Прокурор оскаржив запобіжний захід Чаусу
Фото: ТГ Андрія Цаплієнка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 9 серпня подала апеляційну скаргу на запобіжний захід колишньому судді Миколі Чаусу, якого Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт. 

Джерело: речниця САП Ольга Постолюк в коментарі УП

Пряма мова: "Ми сьогодні подали апеляційну скаргу і будемо наполягати на триманні під вартою". 

Деталі: Наразі дата засідання, на якому будуть розглядати скаргу, ще не визначена. 

Що передувало: Колишнього суддю Дніпровського суду столиці Миколу Чауса, якого підозрюють у хабарництві, відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.  

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Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям. 

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Пізніше стало відомо, що Чаус перебуває в СБУ. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Тоді ж з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом. Проте забрати його з СБУ так і не вдалось. 
  • Справу щодо викрадення Чауса, де він є потерпілим, розслідує СБУ. Начебто через це він і перебував в Службі безпеки після того, як його знайшли. В Офісі генпрокурора заявили, що працюють над тим, щоб НАБУ та СБУ могли розслідувати справи за участі Чауса, оскільки вони мають різну підслідність. 
  • 3 серпня НАБУ повідомило, що його детективи затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія" і вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу. Згодом Чауса привезли до ізолятора СБУ.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧаусАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
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