Серпень в "Українській правді". Підсумки місяця

Кримська платформа та святкування 30-річниці Незалежності України завершили спекотне, у всіх сенсах, літо-2021.

Для редакції "Української правди" серпень приніс багато змін, якими ми хочемо поділитися з вами.

Ми збільшилися. Тепер у нас є відділ журналістських розслідувань, який очолює Михайло Ткач.

Ми творимо спільноту. Провели захід для всіх, хто творить і слухає подкасти.

Наших журналістів вирізняють. Аж четверо авторів УП стали лауреатами спецпроєкту "30 до 30" серед медійників.

Ми не даємо забути. У серії матеріалів розповідаємо про те, що відбувається з маєтками втікача-Януковича.

Ми ділимося досвідом. Наші журналісти були спікерами на медіафорумі у Львові.

Крим – це Україна! Журналісти УП приєдналися до "Кримської редакції".

Детальніше про серпневе життя "Української правди" – у дайджесті.

Зустріч української подкаст-спільноти PodKasta

В середині серпня "Українська правда" зібрали сотню тих, хто створює та слухає українські подкасти.

Експерти і гості обмінювалися досвідом: говорили про кухню подкастів "Української правди", про монетизацію, про те, як запустити подкаст без великого бюджету, а також роздумували про майбутнє у аудіоформату.

На заході PodKasta ми записали експерементальний епізод подкасту "Життя бентежне": Як тебе не любити... Історії про Київ та улюблені місця столиці.

До речі, стати учасником подкасту "Життя бентежне" може кожен: напишіть нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розкажіть про історію, якою ви хотіли б поділитись.

Ми розвиваємо подкасти в "Українській правді" вже два роки. За цей час ми створили 13 різних тематичних подкастів. Серед них, наприклад, літературний подкаст, подкаст про тайм-менеджмент, медичний подкаст і подкаст про українські 90-ті.

А, якщо ви ще не знайомі зі світом подкастів, то вам сюди: Що таке подкасти та як їх слухати?

"Як ми будемо повертати Крим"

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва та журналістка Соня Лукашова приєдналися до мультимедійного проєкту "Як ми будемо повертати Крим" Лабораторії журналістики суспільного інтересу та НВ.

Проєкт об’єднав кримських журналістів, редакторів різних медіа, правозахисників та громадських діячів у "Кримську редакцію" для пошуку інструментів та рішень для деокупації півострова.

"На запитання Кримської редакції відповідав Володимир Зеленський. Для зустрічі він обрав острів Зміїний. Місце більш, ніж символічне", – написала у Facebook Севгіль Мусаєва після інтерв’ю президента з кримськими журналістами.

Зеленський: Українську владу з радістю прийматимуть в Криму.

Читайте також публікацію Соні Лукашової: Життя в умовах репресій. Історії кримських політв'язнів у 5 фактах

Підготовлені матеріали "Кримської редакції" увійшли в спецвипуск журналу від НВ українською та англійською мовами.

Михайло Ткач і відділ журналістських розслідувань

У команді "Української правди" поповнення!

Тепер у нас з’явиться відділ журналістських розслідувань, який очолить Михайло Ткач.

"Тексти УП призводили до гучних відставок та порушення резонансних справ. І ми щасливі, що у команді УП цей напрямок тепер очолить один із найталановитіших журналістів-розслідувачів України Михайло Ткач", – говорить головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Михайло відомий своїми розслідуваннями про таємні зустрічі та закулісні домовленості найвпливовіших осіб в Україні. У його матеріалах неодноразово фігурували президенти України, їхнє найближче оточення та олігархи.

Журналісти "Української правди" – лауреати проєкту "30 до 30: Хто творить майбутнє українських медіа"

"30 до 30: Хто творить майбутнє українських медіа" – спецпроєкт премії ім. Георгія Гонгадзе та видання The Ukrainians.

Журі проєкту обрали 30 молодих українських медійників і медійниць до 30 років, які, попри всі виклики інформаційної революції та суспільних змін, роблять у професії ціннісний вибір. Серед них четверо журналістів "Української правди".

Соня Лукашова – зріла й фахова розслідувачка й політична журналістка.

"Я думаю, що світ не чорно-білий. Люблю складні історії у фільмах і книжках, де немає однозначно хорошого чи поганого героя, – так і в житті. Мені подобається писати складні історії, де є відтінки, а люди з кожного боку в чомусь мають рацію, а в чомусь помиляються".

Роман Кравець – один з кращих політичних журналістів України.

"Я хотів би зняти документальний фільм для Netflix про те, як Зеленський став Президентом. Про всю кампанію і перемогу, про те, як його команді вдалося.

Але фінал був би драматичним: Зеленський врешті став тим, проти кого боровся. Потрапив у замкнене коло. Це історія про владу, що засмоктує, і коли з неї виходиш, то вже неповноцінним".

Ярослав Вінокуров – журналіст "Економічної правди", який доступно пояснює, що відбувається з економікою.

"Мрію про те, щоб до економічної журналістики було більше інтересу. Щоб українські медіа писали про економіку зрозуміло і без помилок, а люди цим цікавилися і робили певні висновки. І цьому я готовий присвячувати і робочий, і позаробочий час".

Олександр Колесніченко – журналіст "Економічної правди", справжній фанат теми столичної інфраструктури та нерухомості.



"Реалії такі, що журналістика працює не на фінансову подушку, а на емоційну – вона приваблює на грошима, а знайомствами. І список Forbes, і бандити з 90-их.

Мені подобається ставити їм незручні запитання, і я й надалі хочу виводити людей на чисту воду, щоб вони переживали за кожне сказане слово".

Кому дістались "сімейні" скарби Януковича?

Протягом місяця ми публікували серію публікацій Соні Лукашової про найбільші символічні активи "Сім’ї" Януковича.

Про те, що відбувається з власністю втікачів, хто керує спадковими скарбами і як на цьому заробляє – у матеріалах:

Частина 1. Межигір'я

Частина 2. Сухолуччя

Частина 3. Від "вертодрому Януковича" до офісу партії Зеленського

Далі буде…

Львівський медіафорум

Севгіль Мусаєва та Роман Романюк взяли участь у Львівському медіафорумі – найбільшій медійній конференції Центрально-Східної Європи.

Роман з провідними політичними журналістами країни ділився досвідом, як говорити про політику стильно: "Люди читають новини, тексти, а потім питають: "А шо то значить?" Ось це ключове питання. Якщо ніхто цього не пояснить, то людина буде в стані екзистенційної розгубленості".

Севгіль розповідала, як створити медіаколаборацію заради українського наративу про Крим: "Ми розуміли, що маємо розповісти про півострів людям, які не дуже слідкують за порядком денним, за тим, що відбувається у Криму, а також – донести це до міжнародної спільноти".

Топ-матеріали місяця

Найпопулярнішу новину місяця Зеленський на параді пожартував над Януковичем, чим розсмішив Порошенка, Ющенка та Кучму прочитали 950 тисяч людей.

Найпопулярнішою колонкою є текст Павла Клімкіна Афганістан підняв для України ставки у русі до ЄС та НАТО, який отримав 55 тисяч переглядів.

Читайте більше про Афганістан у матеріалах Олі Кириленко:

"Одразу подумав – почнеться різня". Як українські "афганці" реагують на наступ "Талібану"



Афганістан пахне кров'ю. Інтерв'ю режисерки Сахри Карімі, яку евакуювала Україна

Першість серед публікацій ділять тексти наших журналістів-Романів.

Група із трьох осіб: "За майбутнє" Палиці, Коломойського та Авакова Романа Романюка та інтерв’ю Романа Кравця Ігор Кондратюк: Той, хто каже, що музика внє політики – ну блін! Купіть собі мізків. Матеріали прочитали більше 60 тисяч читачів.





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