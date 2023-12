Американка українського походження взяла "золото" у Токіо: велоперегони – її 4-й вид спорту

Американська спортсменка Оксана Мастерз здобула своє перше "золото" на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо: вона стала найкращою в роздільній шосейній гонці серед жінок у класах H4–5.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Велосипедистка показала час 45:40.05 та обійшла китаянку Сунь Бяньбянь та бронзову призерку Ріо-2016, нідерландку Дженнет Янсен.

На минулих Іграх у Ріо Мастерз фінішувала за крок до п'єдесталу та вперше в кар'єрі поїхала з Паралімпіади без медалей. Вона завершила змагання на четвертому та п'ятому місцях у своїх перегонах.

Попереду в Оксани – ще один старт у Токіо: шосейна гонка в класі H5 1 вересня.

Отримана в Токіо нагорода стала дев'ятою в кар'єрі Мастерз та дебютною саме у велоспорті. Таким чином за свою кар'єру американка вигравала паралімпійські медалі вже в чотирьох видах спорту.

Мастерз брала участь і в літніх, і в зимових Іграх: у лижному спорті, біатлоні, академічному веслуванні, а тепер і у велоспорті. У всіх цих видах вона здобувала паралімпійські медалі.

Веслування Мастерз покинула після Лондона-2012 через проблеми зі спиною.

Велоспорт спершу став частино її реабілітації, але згодом спортсменка вирішила спробувати виступати в ньому на професійному рівні.

Титул у Токіо – її перший на літній Паралімпіаді. До цього вона оформила золотий дубль на зимових Іграх у Пхьончхані в 2018 році: тоді спортсменка перемогла в лижних гонках.

Оксана стала 28-ю спортсменкою в історії, яка виграла "золото" на обох Паралімпійських іграх.

На перемогу в Токіо Мастерз відреагувала так: "Не можу повірити. Склад учасниць тут просто неймовірний. Спортсменки дуже сильні. Того дня, коли я перетнула фінішну лінію в Ріо-2016 на п'ятому місці... Я точно знала, що хотіла б зробити інакше. Я знала, що зробила не так, і хотіла це виправити".

За сто днів до початку Ігор Оксана перенесла операцію на нозі, і її участь у Токіо була під загрозою. Спортсменка вперше сіла на велосипед лише за день до національного відбору, що проходив наприкінці червня цього року. Та все ж Мастерз змогла отримати ліцензію.

"Я просто намагалася триматися й боротися за третє місце. Ні за що в світі не могла подумати, що змагатимуся за золоту медаль", – зізналася вона.

I woke up this morning thankful to be lining up on the start line today and set a goal for myself to be just top 3. I NEVER imagined I would race to GOLD 😭🙈 #TeamUSA #TokyoParalympics #Tokyo2020 miracles do come true 🥰 https://t.co/LxwlPZoiPw