Американка украинского происхождения взяла "золото" в Токио: велогонки – ее 4-й вид спорта

Американская спортсменка Оксана Мастерс получила свое первое "золото" на Паралимпийских играх-2020 в Токио: она стала лучшей в раздельной шоссейной гонке среди женщин в классах H4-5.

Источник: "Суспільне"

Детали: Велосипедистка показала время 45:40.05 и обошла китаянку Сунь Бяньбянь и бронзового призера Рио-2016, голландку Дженнет Янсен.

На прошлых Играх в Рио Мастерс финишировала в шаге от пьедестала и впервые в карьере поехала с Паралимпиады без медалей. Она завершила соревнования на четвертом и пятом местах в своих гонках.

Впереди у Оксаны – еще один старт в Токио: шоссейная гонка в классе H5 1 сентября.

Полученная в Токио награда стала девятой в карьере Мастерс и дебютной именно в велоспорте. Таким образом, за свою карьеру американка выигрывала паралимпийские медали уже в четырех видах спорта.

Мастерс участвовала и в летних, и в зимних Играх: в лыжном спорте, биатлоне, академической гребле, а теперь и в велоспорте. Во всех этих видах она получала паралимпийские медали.

Греблю Мастерс покинула после Лондона-2012 из-за проблем со спиной.

Велоспорт сначала стал частью ее реабилитации, но впоследствии спортсменка решила попробовать выступать в нем на профессиональном уровне.

Титул в Токио – ее первый на летней Паралимпиаде. До этого она оформила золотой дубль на зимних Играх в Пхенчхан в 2018 году: тогда спортсменка победила в лыжных гонках.

Оксана стала 28-й спортсменкой в ​​истории, которая выиграла "золото" на обоих Паралимпийских играх.

На победу в Токио Мастерс отреагировала так: "Не могу поверить. Состав участников здесь просто невероятный. Спортсменки очень сильные. В тот день, когда я пересекла финишную линию в Рио-2016 на пятом месте... Я точно знала, что хотела бы сделать иначе. Я знала, что сделала не так, и хотела это исправить".

За сто дней до начала Игр Оксана перенесла операцию на ноге, и ее участие в Токио было под угрозой. Спортсменка впервые села на велосипед лишь за день до национального отбора, который проходил в конце июня этого года. И все же Мастерс смогла получить лицензию.

"Я просто старалась держаться и бороться за третье место. Ни за что на свете не могла подумать, что буду соревноваться за золотую медаль", – призналась она.

I woke up this morning thankful to be lining up on the start line today and set a goal for myself to be just top 3. I NEVER imagined I would race to GOLD 😭🙈 #TeamUSA #TokyoParalympics #Tokyo2020 miracles do come true 🥰 https://t.co/LxwlPZoiPw