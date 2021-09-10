Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стрибунка Магучіх прокоментувала друге фото з росіянкою: Обіймала не вона

П'ятниця, 10 вересня 2021, 11:11
Фото Ярослави Магучіх із її Facebook

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка також є молодшою сержанткою Збройних сил України, заявила, що сфотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене в Цюріху на прохання польської легкоатлетки Каміли Ліцвінко.

Джерело: коментар Магучіх у Facebook

Пряма мова спортсменки: "Щодо фото: воно було зроблено на прохання  стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади! І тепер кульмінація: обіймає мене не Марія (Ласіцкене – ред.), а Нікола МакДермотт, представниця Австралії".

Магучіх із іншими стрибунками у Цюрих
Магучіх із іншими стрибунками у Цюриху
фото з Instagram австралійки Елінор Паттерсон

Деталі: Магучіх зазначила, що за останній місяць вислухала про себе "багато чого цікавого".

"Замість того щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час з користю!", – запропонувала вона.

Легкоатлетка також повідомила, що йде у відпустку після завершення сезону.

Передісторія:  

  • 7 серпня 19-річна Ярослава Магучіх виграла бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 у Токіо в стрибках у висоту серед жінок, взявши висоту 2 метри. Попри перемогу розгорівся скандал через її дружні обійми з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, яка є капітаном Збройних сил Росії. 
  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр проводила розмову з Ярославою Магучіх із цього приводу і нагадувала про "Доктрину публічного спілкування" ЗСУ. 
  • 9 вересня Ярослава Магучіх знову сфотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене після етапу "Діамантової ліги" в Цюриху. Фото цього моменту показала в Instagram австралійська стрибунка Елінор Паттерсон.

Теми: спортскандалРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія вже використовує "Північний потік-2" як зброю проти України – Єрмак

Ноутбуки для вчителів: уряд підозрює корупційну змову на мільйони гривень

Директор будкомпанії привласнив гроші інвесторів на ЖК в центрі Києва

Кількість нових випадків COVID і госпіталізацій продовжує зростати

Головні новини п’ятниці і ночі: добудова “Північного потоку-2”, справа “вагнерівців”

ВіДЕОУ Києві затримали болгарського наркобарона Брендо

Усі новини...
спорт
Українці взяли ще 2, 3 та 4 місця у фіналах Діамантової ліги
Магучіх знову сфотографувалась з тією ж росіянкою, з ними ще одна українка
Магучіх фінішувала другою у фіналі Діамантової ліги, повторивши свій рекорд сезону
Останні новини
12:17
У Києві за добу 6 смертей від COVID і майже 100 госпіталізованих
12:00
До +28: найближчі дні будуть майже літніми
11:47
Байден та європейські лідери виступили з заявами до 20-ї річниці терактів 11 вересня
11:28
На Львівщині батько на смерть переїхав власну дворічну дитину
10:57
КМДА: перед приватизацією "Більшовика" має бути вирішено питання з цехом №5
10:41
"Північний потік-2" має розглядатися в Нормандському форматі – Єрмак
10:17
Росія вже використовує "Північний потік-2" як зброю проти України – Єрмак
10:00
США продовжить стримування "Північного потоку-2" – Держдеп
09:45
Ноутбуки для вчителів: уряд підозрює корупційну змову на мільйони гривень
09:11
Директор будкомпанії привласнив гроші інвесторів на ЖК в центрі Києва
Усі новини...