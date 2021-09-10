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Стрибунка Магучіх прокоментувала друге фото з росіянкою: Обіймала не вона

П'ятниця, 10 вересня 2021, 11:11
Стрибунка Магучіх прокоментувала друге фото з росіянкою: Обіймала не вона
Фото Ярослави Магучіх із її Facebook

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка також є молодшою сержанткою Збройних сил України, заявила, що сфотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене в Цюріху на прохання польської легкоатлетки Каміли Ліцвінко.

Джерело: коментар Магучіх у Facebook

Пряма мова спортсменки: "Щодо фото: воно було зроблено на прохання  стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади! І тепер кульмінація: обіймає мене не Марія (Ласіцкене – ред.), а Нікола МакДермотт, представниця Австралії".

Магучіх із іншими стрибунками у Цюрих
Магучіх із іншими стрибунками у Цюриху
фото з Instagram австралійки Елінор Паттерсон

Деталі: Магучіх зазначила, що за останній місяць вислухала про себе "багато чого цікавого".

"Замість того щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час з користю!", – запропонувала вона.

Легкоатлетка також повідомила, що йде у відпустку після завершення сезону.

Передісторія:  

  • 7 серпня 19-річна Ярослава Магучіх виграла бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 у Токіо в стрибках у висоту серед жінок, взявши висоту 2 метри. Попри перемогу розгорівся скандал через її дружні обійми з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, яка є капітаном Збройних сил Росії. 
  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр проводила розмову з Ярославою Магучіх із цього приводу і нагадувала про "Доктрину публічного спілкування" ЗСУ. 
  • 9 вересня Ярослава Магучіх знову сфотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене після етапу "Діамантової ліги" в Цюриху. Фото цього моменту показала в Instagram австралійська стрибунка Елінор Паттерсон.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортскандалРосія
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