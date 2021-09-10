Прыгунья Магучих прокомментировала второе фото с россиянкой: Обнимала не она
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая также является младшей сержанткой Вооруженных сил Украины, заявила, что сфотографировалась с российской спортсменкой Марией Ласицкене в Цюрихе по просьбе польской легкоатлетки Камилы Лицвинко.
Источник: комментарий Магучих в Facebook
Прямая речь спортсменки: "Относительно фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация: обнимает меня не Мария (Ласицкене – ред.), а Никола МакДермотт, представительница Австралии".
Детали: Магучих отметила, что за последний месяц выслушала о себе "много чего интересного".
"Вместо того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!", – предложила она.
Легкоатлетка также сообщила, что уходит в отпуск после завершения сезона.
Предыстория:
- 7 августа 19-летняя Ярослава Магучих выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио в прыжках в высоту среди женщин, взяв высоту 2 метра. Несмотря на победу, разгорелся скандал из-за ее дружеских объятий с российской спортсменкой Марией Ласицкене, которая является капитаном Вооруженных сил России.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проводила разговор с Ярославой Магучих по этому поводу и напоминала о "Доктрине публичного общения" ВСУ.
- 9 сентября Ярослава Магучих снова сфотографировалась с российской спортсменкой Марией Ласицкене после этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе. Фото этого момента показала в Instagram австралийская прыгунья Элинор Паттерсон.