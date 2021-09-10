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Прыгунья Магучих прокомментировала второе фото с россиянкой: Обнимала не она

Пятница, 10 сентября 2021, 11:11
Прыгунья Магучих прокомментировала второе фото с россиянкой: Обнимала не она
Фото Ярославы Магучих из ее Facebook

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая также является младшей сержанткой Вооруженных сил Украины, заявила, что сфотографировалась с российской спортсменкой Марией Ласицкене в Цюрихе по просьбе польской легкоатлетки Камилы Лицвинко.

Источник: комментарий Магучих в Facebook

Прямая речь спортсменки: "Относительно фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация: обнимает меня не Мария (Ласицкене – ред.), а Никола МакДермотт, представительница Австралии".

Магучих с другими прыгуньями в Цюрихе
Магучих с другими прыгуньями в Цюрихе
фото из Instagram австралийки Элинор Паттерсон

Детали: Магучих отметила, что за последний месяц выслушала о себе "много чего интересного".

"Вместо того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!", – предложила она.

Легкоатлетка также сообщила, что уходит в отпуск после завершения сезона.

Предыстория:

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Темы: спортскандалРосcия
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