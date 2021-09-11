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У Києві за добу 6 смертей від COVID і майже 100 госпіталізованих

Субота, 11 вересня 2021, 12:17
У Києві за добу 6 смертей від COVID і майже 100 госпіталізованих
фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу, 10 вересня, у Києві виявили 370 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Померло за добу 6 хворих, одужала 191 особа.

Госпіталізовано 56 хворих на коронавірус і 42 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському (67), Святошинському (60) та в Подільському (54) районах.

 

Серед нових хворих – 198 жінок віком від 18 до 84 років, 143 чоловіки віком від 19 до 90 років, 14 дівчаток від 3 до 17 років і 15 хлопчиків від 2 до 16 років.

Що передувало: 9 вересня у Києві виявили 406 випадків COVID-19, 88 людей потрапили до лікарень, 3 хворих померли. 

8 вересня у столиці зареєстрували 379 випадків COVID, за 7 вересня – 348 нових випадків, 6 вересня було 304 нових випадки, 5 вересня – 93 нових хворих на коронавірус.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКиїв
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