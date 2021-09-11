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В Киеве за сутки 6 смертей от COVID и почти 100 госпитализированных

Суббота, 11 сентября 2021, 12:17
фото Эльдара Сарахмана, УП

За прошедшие сутки, 10 сентября, в Киеве выявили 370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Умерло за сутки 6 больных, выздоровел 191 человек.

Госпитализированы 56 больных коронавирусом и 42 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (67), Святошинском (60) и в Подольском (54) районах.

 

Среди новых больных – 198 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 143 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет, 14 девочек от 3 до 17 лет и 15 мальчиков от 2 до 16 лет.

Что предшествовало: 9 сентября в Киеве обнаружили 406 случаев COVID-19, 88 человек попали в больницы, 3 больных умерло.

8 сентября в столице зарегистрировали 379 новых случаев COVID, за 7 сентября – 348 новых случаев, 6 сентября было 304 новых случая, 5 сентября – 93 новых больных коронавирусом.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусКиев
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