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Головні новини суботи і ночі: 11 вересня, загиблі на Донбасі

Неділя, 12 вересня 2021, 08:00
Головні новини суботи і ночі: 11 вересня, загиблі на Донбасі

У США вшанували пам’ять загиблих у терактах 11 вересня, двоє військових загинули на Донбасі – актуальні новини 11 вересня.

Про 11 вересня

У США вшанували пам’ять майже 3 тисяч людей, що загинули внаслідок терактів 11 вересня 20 років тому.  Як відомо, 11 вересня 2001 року чотири літаки, захоплені терористами-смертниками "Аль-Каїди", врізалися у хмарочоси Світового торгового центру, один літак впав на Пентагон і четвертий завдяки спротиву пасажирів не долетів до Вашингтона і розбився в полі у Пенсильванії. 

Щоразу в ті хвилини, коли літаки врізалися у будівлі, проводилися хвилини мовчання. Перша відбулась біля Національного меморіалу  о 8:46 за східним часом. Наступні хвилини мовчання відбулись о 9:03, 9:37, 9:59.

Про війну

11 вересня на Донбасі в результаті ворожого вогню двоє українських військовослужбовців загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування.

Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Про інші важливі новини

Після тривалої хвороби пішов з життя український художник, архітектор та мистецтвознавець Флоріан Юрʼєв.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латинку, а діти з садочку повинні вивчати англійську.

США вилучили свою найсучаснішу систему протиракетної оборони і батареї Patriot з Саудівської Аравії в останні тижні, незважаючи на те, що королівство продовжує зазнавати повітряних атак з боку єменських повстанців-хуситів.

Українська правда

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