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Главные новости субботы и ночи: 11 сентября, погибшие на Донбассе

Воскресенье, 12 сентября 2021, 08:00

В США почтили память погибших в терактах 11 сентября, двое военных погибли на Донбассе - актуальные новости 11 сентября.

Об 11 сентября

В США почтили память почти 3 тысяч человек, погибших в результате терактов 11 сентября 20 лет назад. Как известно, 11 сентября 2001 года четыре самолета, захваченные террористами-смертниками "Аль-Каиды", врезались в небоскребы Всемирного торгового центра, один самолет упал на Пентагон и четвертый благодаря сопротивлению пассажиров не долетел до Вашингтона и разбился в поле в Пенсильвании.

Каждый раз в те минуты, когда самолеты врезались в здания, проводились минуты молчания. Первая состоялась возле Национального мемориала  в 8:46 по восточному времени. Следующие минуты молчания состоялось в 9:03, 9:37, 9:59.

О войне

11 сентября на Донбассе в результате вражеского огня двое украинских военнослужащих погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование.

Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

О других важных новостях

После продолжительной болезни ушел из жизни украинский художник, архитектор и искусствовед Флориан Юрьев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна избавиться от  кириллицы и перейти на латиницу, а дети с садика должны изучать английский.

США изъяли свою самую современную систему противоракетной обороны и батареи Patriot из Саудовской Аравии в последние недели, несмотря на то, что королевство продолжает подвергатьс воздушным атакам со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Украинская правда
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